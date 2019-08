Reto conseguido: el inventor del Flyboard Air consigue cruzar el Canal de la Mancha en su segundo intento

La primera vez acabó en el agua, en esta segunda ocasión Franky Zapata lo ha conseguido, ha cruzado el Canal de la Mancha entre Francia y Reino unido utilizando Flyboard Air, su invento para volar por propulsión y sin alas. Un viaje de algo más de 20 minutos y a velocidades de hasta 170 kilómetros por hora.

Según informa The Guardian, Franky Zapata despegó este pasado domingo desde Sangatte (Francia) y aterrizó en Dover (Reino Unido) con éxito. Durante el vuelo hizo una parada en mitad del Canal de la Mancha para repostar, pues al Flyboard Air sólo permite vuelos con una autonomía de unos 10 minutos debido al limitado combustible que se puede transportar.

VIDEO: 🇫🇷 Frenchman @frankyzapata sets off on his "Flyboard" from Sangatte in northern France for the 20-minute trip across the Channel -- including refuelling stop -- to St. Margaret's Bay in Dover, southern England #FrankyZapata pic.twitter.com/MDr0Sxglmk