Esta son algunas de las mejores fotos hechas con drones en 2017, seleccionadas por National Geographic

Como con todos los concursos de fotografía, decir que unas piezas son las mejores del año, es decir mucho, pero sí que podemos estar seguros que las imágenes que compartimos son de excelente calidad, todas ellas realizadas desde las alturas. Con drones.

La competición la monta la gente de Dronestragram, unos parisinos de los que ya os hemos hablado en alguna ocasión. Pero los que seleccionan las piezas ganadoras son fotógrafos y editores del National Geographic, así que el filtro que han pasado los vencedores es bastante interesante.

Los robots volantes reparten sus obras en cuatro categorías: Nature, Urban, People y Creativity. La última se ha incorporado en esta edición para cubrir un espacio más original que da mucho juego con los drones, pero que no está cubierto con las anteriores: un ejemplo pueden ser los selfies o composiciones de personas con el escenario.

Hay participantes que son fotógrafos profesionales que están empezando a usar drones, otros son pilotos de drones que encuentran un nuevo camino en esto de la fotografía aérea. Caminos que se encuentran

Recomiendo pasar por la web oficial a ver todas las muestras - incluso se pueden comprar copias -, a continuación lo que voy a compartir son las mejores imágenes con descripciones de los creadores:

Nature

Todas las entradas participantes en Nature están en esta dirección, hay fotos para aburrir, vamos con las ganadoras o más llamativas a mi gusto.

Por ejemplo, la foto de portada de este artículo no es ganadora, pero a mi me gusta más: 'Solidified Lava River vs Forest' de Plácido Faranda. Se tomó en Sicilia, alrededor del Etna, y como curiosidad decir que allí se filmó una escena de Star Wars.

'Provence, summer trim' por Jerome Courtial

Es el primer premio de su categoría, lo que vemos son campos de lavanda en el sur de Francia

'Infinite Road to Transylvania' por Calin Stan

Segundo premio en Nature, en ella viajamos hasta Rumania para ver una carretera que llega hasta Sighisoara, el lugar de nacimiento del Conde Drácula

'Ice formation' por Florian

El impacto del cambio climático sobre las placas de hielo en la parte oriental de Groenlandia. Es el tercer puesto en la competición

People

Todas las entradas participantes en People están en esta dirección, como con las otras categorías, hay muchísimas fotos, puede que alguna os guste más que las aquí representadas:

'End of the line' por Martin Sanchez

La ganadora de la categoría juega con las formas de un escenario de tenis en un punto costero cercano a Nueva York. Las nuevas perspectivas que nos dan los drones

'Waterlily' por helios1412

Para el segundo puesto tenemos una fantástica toma de una mujer cosechando lirios en un estanque en el delta del Mekong, Vietnam

'La Vijanera' por feelingmovie

La Vijanera es una mascarada de invierno que se desarrolla en la localidad de Silió, en Cantabria (España), el primer domingo de cada año

Urban

Como su nombre indica, aquí se muestran las mejores fotos urbanitas, con las edificaciones como ingrediente principal. Todas las entradas participantes en Urban están en esta dirección. Vamos con las tres más destacadas:

'Concrete Jungle' por bachirm

Pues eso, la jungla de asfalto y hormigón, en este caso en el floreciente desierto de Dubái

'Dawn on Mercury Tower' por Alexey Goncharov

El trabajo de los limpiadores de cristales, sin vértigo, en la torre "Mercury" de la ciudad de Moscú

'Peace' por luckydron

A alguno puede que le suene, esto es una foto urbana madrileña. Más concretamente el Cementerio de la Almudena

Creativity

Para estas no hay una página especial, nos quedamos con tres muestras seleccionadas por el jurado:

'Two Moo' por LukeMaximoBell

Dos vacas se pegan el baño en la mañana en Ciudad del Cabo, las sombras proyectadas hacen especialmente creativa a la fotografía

'Ugo le marin' por rga

Una composición en las arenas de una playa al norte de Francia

'Next Level' por macareuxprod