Los drones mensajeros ya son una realidad: Google y Project Wing inician en Australia el primer servicio comercial del mundo

Después de 18 meses de pruebas y más de 3.000 envíos con éxito, Project Wing recibe la aprobación de la Aviación Australiana para poder operar comercialmente en determinadas zonas del país. El proyecto empezó en 2014 como parte del equipo de Google X para después pasar a formar parte de Alphabet, pero no han tenido un camino fácil.

Hubo problemas financieros y un intento en 2017 de aliarse con la cadena de comida Chipotle y la farmacéutica Chemist Warehouse, pero la regulación norteamericana, en este caso la FAA, no les ha dado todavía el permiso para operar. Sí lo han conseguido ahora en Australia, donde la Civil Aviation Safety Authority (CASA) ha autorizado que los drones mensajeros de Wing operen en días laborables, después de las siete de la mañana, y envíen comida, bebida o medicamentos.

La aprobación contempla unas limitaciones importantes. En concreto, Project Wing podrá operar sobre unas 100 casas situadas en los barrios de Crace, Palmerston y Franklin, en la ciudad de Canberra. Aunque durante los próximos meses la compañía planea ampliar la disponibilidad a Harrison y Gungahlin.

¿Cómo funciona el servicio de drones Wing? No estamos ante una compra por internet al uso, sino que el servicio de drones mensajeros será para enviar productos de comercios locales. Alphabet se ha aliado con cafeterias y farmacias cercanas para enviar comida, bebidas o medicamentos "en cuestión de minutos", según describe la compañía.

this drone delivering a burrito in Canberra is the most @HumansOfLate thing I’ve ever seen https://t.co/LZJD3HhIbs pic.twitter.com/yPWFhdFtgJ