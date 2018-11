Ser minero de bitcoin es menos rentable que nunca: hay quien está desconectando sus máquinas y reciclándolas

La drástica bajada del valor de bitcoin no solo afecta a los inversores, sino también a los mineros. Esto ocurre especialmente en China, donde el bajo coste de la electricidad permitía seguir realizando esta actividad con beneficios.

Esa realidad ha cambiado con las últimas caídas del valor de esta y otras criptodivisas, y se están comenzando a compartir vídeos en los que parece que los grandes centros de minería de bitcoin están desconectando cientos de máquinas especializadas para recortar el gasto energético e intentar llegar así a un equilibrio de costes y beneficios que ahora mismo es más difícil que nunca alcanzar.

Lo cuenta Dovey Wan, cofundadora de Primitive Ventures, que explica cómo en algunos centros de minería bitcoin están retirando parte de sus máquinas especializadas en minería bitcoin para evitar males mayores. Según sus palabras "muchos mineros están minando con pérdidas con los actuales precio, y ahora es más económico desconectarlos y sacarlos del rack para reducir el coste en electricidad y los gastos operativos".

BRUTAL: this is what’s happening now in a China based mining site .... 😨😨 pic.twitter.com/gcN4lVTyBt