Richard Stallman, creador de GNU y la GPL, no confía en la privacidad del bitcoin y plantea una alternativa abierta, GNU Taler

Richard M. Stallman (RMS) es un férreo defensor de la privacidad y del movimiento que creó alrededor del software libre, y eso le hace desconfiar de las criptomonedas en general y del bitcoin en particular.

En una reciente entrevista relacionaba el bitcoin con China y lo que eso supone para la privacidad de sus usuarios, pero además planteaba una alternativa llamada GNU Taler que ni siquiera es una criptodivisa pero que según él podría servir para esos pagos digitales.

De bitcoin, nada

Durante años RMS ha defendido a capa y espada los principios del software libre y la licencia Copyleft, y su postura alrededor de la privacidad siempre ha sido igualmente contundente.

En una entrevista reciente con Cointelegraph, el creador de GNU ha indicado sus reservas con respecto a unos "sistemas de pago digitales que son fundamentalmente peligrosos si no se desarrollan a nivel ingenieril con la idea de garantizar la privacidad".

Además, añadía, "China es enemiga de la privacidad. China muestra cómo es la vigilancia totalitaria. Creo que eso es como el infierno en La Tierra. En parte por eso no he usado criptomonedas que han sido emitidas por la comunidad. Si las criptomonedas se emiten por un gobierno, se vigilará a la gente como lo hacen con las tarjetas de crédito o PayPal, y todos esos sistemas son completamente inaceptables".

Stallman no utiliza sistemas de pago electrónicos, "y eso incluye a bitcoin" porque "cada transacción de bitcoin se publica. Puede que la gente no sepa que mi wallet me pertenece, pero si lo uso unas cuantas veces podría ser factible imaginar que me pertenece. Prefiero usar efectivo, y es la forma en la que compro cosas".

La alternativa podría ser GNU Taler

El creador de la Free Software Foundation tampoco se fía de alternativas a bitcoin enfocadas a la privacidad, pero además añade que "el proyecto GNU ha desarrollado algo mucho mejor, que es GNU Taler".

Como Stallman explica, GNU Taler no es una criptomoneda como tal, y de hecho "no es una moneda. Es un sistema de pagos diseñado para ser usado para pagos anónimos a negocios". Se usa una "firma ciega por parte de quien paga, pero quien lo hace necesita identificarse en cada compra para lograr obtener dinero del sistema.

Así, indica el creador y evangelizador del movimiento GNU, "puedes usar tu cuenta bancaria para obtener tokens de Taler, y puedes gastártelos y quien recibe el dinero no será capaz de decir quién le ha pagado". Para Stallman esto proporciona mucha más privacidad de lo que lo hacen las criptomonedas.

Según Stallman, la Comunidad Europea parece interesada en dar soporte a los pagos con GNU Taler, y menciona que ya ha habido pruebas positivas, aunque reconoce que "no es algo que cualquiera pueda usar ahora mismo pero lo será, y será realmente apasionante".