Lo único que ARM ha conseguido al ir contra RISC-V es darle publicidad a un rival en pañales

Hace unos días ARM creaba un sitio web curioso: riscv-basics.com, ahora desaparecido pero accesible a través de Internet Archive. Esas páginas fueron creadas con un solo objetivo: crear miedo, incertidumbre y dudas con respecto a la plataforma RISC-V.

Lo curioso es que el efecto ha sido el contrario. ARM ha tenido que retirar la página ante las críticas de sus propios empleados, y la plataforma RISC-V ha salido reforzada a pesar de estar aún en pañales. Justo lo contrario de lo que pretendían en ARM, donde parece que la filosofía Open Source de dicha iniciativa plantea una amenaza real a su posición de privilegio.

Ese sitio web creado por ARM la firma hablaba de cinco áreas en las que RISC-V planteaba propuestas aparentemente débiles y con futuro incierto. Se centraban en el coste, el ecosistema, la fragmentación, la seguridad y la garantía de sus diseños.

Las críticas trataban en todos los casos de destacar las barreras de esta especificación para núcleos de proceso Open Source que algunos ven como una alternativa interesante para el futuro. Mientras que un fabricante debe pagar a ARM una licencia para usar sus diseños (y más aún si quiere modificarlos), no hay royalties para quienes quieren aprovechar los diseños RISC-V.

Hay ya diversas empresas tratando de impulsar el diseño y fabricación de estos chips, pero en ARM dejaban claro que sus soluciones eran comparativamente más baratas (a pesar de no ser Open Source) y disfrutaban de un ecosistema muy nutrido (cierto, pero RISC-V está muy verde) y una fragmentación casi inexistente debido a que solo ellos se encargan de stos diseños.

Aún así los diseños ARM han ido derivándose gracias a empresa como Apple o Samsung, que han ido más allá de las propuestas de ARM, por lo que esa fragmentación, aunque no importante, existe. Es cierto que esa apertura de RISC-V plantea mucha mayor diversidad en este ámbito, pero es imposible saber a estas alturas si eso será o no un problema si la plataforma acaba cuajando.

Tampoco hay certezas en temas de seguridad. Los ARM se vieron afectados por el caos que provocaron Spectre y Meltdown, pero no ocurrió lo mismo con RISC-V, que no tenían esos niveles de ejecución especulativa.

A la hora de ofrecer garantías de diseño nuevamente las certezas son pocas: es verdad que ARM es sólida en este ámbito, pero no hay razón para pensar que la RISC-V Foundation quiera descuidar ese apartado y no tratar de garantizar que los desarrollos RISC-V no cumplen todos los requisitos necesarios para que tengan futuro.

La campaña de ARM ha provocado según The Register que los propios empleados de la empresa critiquen esta acción. A esas críticas se han unido las de diversas personalidades del mundo Open Source y de la comunidad de expertos.

ARM’s negative campaign against RISC-V can only backfire. Also, their points are kind of weak, this was attempted before against open source, and all it achieved was eggs on people’s faces https://t.co/UEwmhSHGQx