Intel admite que el parche para Spectre provoca problemas en prácticamente todos sus procesadores

El último mes está siendo horrible para Intel, y por si no hubiera tenido suficientes problemas con la crisis de Meltdown y Spectre, los parches oficiales para solucionar estas vulnerabilidades también les están creando varios quebraderos de cabeza. Hace unas horas, la empresa ha admitido que incluso sus procesadores más nuevos están teniendo problemas de reinicios imprevistos cuando se les aplica estos parches.

Cuando empezaron los problemas con los parches, la propia Intel acabó reconociéndolos, pero sólo en sus procesadores Broadwell y Haswell de cuarta y quinta generación. Pero en el último comunicado han dicho que han conseguido reproducir estos reinicios, y que han encontrado comportamientos similares en sus procesadores Skylake y Kaby Lake de sexta y séptima generación, y también en otros más antiguos que los anunciados inicialmente.

Tal y como contaron nuestros compañeros de Genbeta, muchos usuarios estaban avisando de que estaban teniendo fallos en el reinicio de sus sistemas después de aplicar las actualizaciones de firmware lanzadas por Intel y sus socios para solucionar las vulnerabilidades de Spectre.

Intel todavía no sabe la causa de estos problemas, pero en su comunicado aseguran que ya están cerca de descubrirla. Además de los procesadores más modernos, Intel también ha reconocido que el bug de los reinicios también afecta a otros más viejos como los Sandy Bridge e Ivy Bridge de segunda y tercera generación.

"Hemos reproducido estos problemas internamente, y estamos avanzando hacia la identificación de la causa raíz", asegura Navin Shenoy, vicepresidente ejecutivo de Intel. "Paralelamente, proporcionaremos microcódigos beta a los proveedores para su validación la próxima semana".

Shenoy también ha hablado del impacto de Spectre y Meltown en los centros de datos. Para tareas comunes como mantener los servidores de una web, los parches causan ralentizaciones del 2%, y otros test que simulan transacciones online apuntan a ralentizaciones del 4%.

Además, para otros tipos de trabajos que involucran servidores que almacenan grandes cantidades de datos e intentan recuperarlos rápidamente, la compañía admitió desaceleraciones del 18 al 25%, aunque no ha dejado claro cuán comunes son estas situaciones. Lo que sí han querido transmitir es que ya están trabajando con las empresas en solucionar estos problemas.

Estos últimos datos revelados por la empresa pretenden ser un primer paso en una nueva dirección hacia una comunicación más transparente prometida por la empresa. Sin embargo, no se ha hablado de sus últimos procesadores de octava generación, por lo que queda la duda de si es porque el parche no les ha afectado (tendría sentido si se desarrolló pensando sobre todo en estos chips) o porque están intentando no hablar de ello hasta que tengan la solución definitiva.

Un mes de pesadilla para Intel

Intel está teniendo un mes de pesadilla desde que a principios de enero se detectase un error de diseño, tras el cual acabaron descubriéndose dos vulnerabilidades diferentes, las de Spectre y Meltdown. En un principio, la estrategia de Intel fue decir que no era un error exclusivo de sus procesadores, y trataron de minimizar el problema.

Poco después, la propia Intel acabó admitiendo que los parches para solucionar las vulnerabilidades podrían acabar provocando un impacto negativo en el rendimiento de los equipos de hasta el 10%. Empresas como Microsoft, Apple y Red Hat también avisaron de ese impacto. Como guinda, durante su presentación en el CES Intel apenas le dedicó tiempo a hablar del asunto, y ni pidieron disculpas ni garantizaron que no volvería a suceder.

Pero además del impacto negativo, los parches también provocaron otros problemas colaterales. Uno de ellos es al que se han referido hoy, el de los reinicios inesperados, pero también se han visto pantallazos azules al entrar en conflicto con antivirus y problemas en el arranque de equipos con AMD en Windows. Para estos últimos, la propia AMD prepara ya su parche "opcional" para proteger sus CPUs de Spectre sin causar errores.

