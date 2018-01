Microsoft admite que sí habrá un impacto en el rendimiento de Windows ante los parches contra Spectre y Meltdown

Ahora en pleno CES 2018, cuando los reflectores han dado un giro hacia las novedades de la feria y han dejado un poco de lado las vulnerabilidades provocadas por Spectre y Meltdown, es cuando las marcas afectadas están aprovechando para ajustar el discurso dando a conocer detalles que en un inicio habían minimizado.

Ayer fue Brian Krzanich, CEO de Intel, quien no ofreció disculpas ni garantías de que no volverá a pasar, vamos, sólo dedicó cerca de dos minutos a este caso y el show continuó. Hoy es el turno de Microsoft, quien está admitiendo que las actualizaciones que llegarán a mitigar los riesgos de Spectre y Meltdown sí afectarán en el rendimiento de Windows.

Sin dar cifras concretas, Microsoft emitió un nuevo comunicado donde detalla los efectos que habrá en el rendimiento de los equipos con Windows ante las mitigaciones que se implementarán para evitar ataques vía Spectre y Meltdown:

Es decir, los más afectados serán los usuarios con ordenadores de 2015 para atrás, además de que los usuarios de Windows Server verán afectado el rendimiento de forma importante cuando se necesite poder de procesamiento. También hay que destacar que Microsoft no menciona por ningún lado detalles acerca del impacto en procesadores AMD, centrándose únicamente en la familia de Intel.

Ahora, si nos vamos a lo que dicen otros analistas, veremos por ejemplo que en el caso de The Register, quienes fueron los primeros en avisar del fallo de diseño en los procesadores, aseguran que este impacto en el rendimiento será de entre el 2 y el 14%.

And now it admits there is a 2-14% hit. Red Hat reckons 1-20%. Microsoft today warns of an impact.