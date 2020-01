'El vecino': los creadores del cómic en el que se basa la serie de Netflix y Nacho Vigalondo nos lo cuentan todo

¿Qué sabes sobre los superhéroes? En el peor de los casos, ideas vagas como la identidad secreta, los porrazos y el colorido. Es posible, de forma inconsciente, que asocies también influencias y contextos que no son obligatorios del género, como que las aventuras se desarrollen en Estados Unidos. Pues bien: ‘El vecino’, tanto en cómic como en serie, viene a decir que en el género cabemos nosotros, los españoles.

No podemos negar que los superhéroes se encuentran en un momento dulce. Desde finales de los años treinta siempre han estado ahí, pero el cambio de milenio les ha sentado tan bien que son una presencia constante, en nuestras carteleras y, por qué no decirlo, incluso aquí en Xataka.

En este contexto tan favorable, sumado al empujón que ha tenido para nuestra industria audiovisual la llegada de gigantes como Netflix o Amazon, era cuestión de tiempo que alguien se fijara en ‘El vecino’, la saga creada por Santiago García y Pepo Pérez. De modo que aprovechamos el inminente estreno de la serie en Netflix para que Santiago y Pepo nos cuenten un poco acerca de su obra, de la adaptación y del futuro de ‘El vecino’ en viñetas.

Un origen titánico

En 2004, cuando Astiberri publica el primer volumen de ‘El vecino’, la obra de Santiago García y Pepo Pérez pretende traer el género de superhéroes a casa, pero omitiendo lo común (las grandes peleas) e incidiendo en la vida diaria, como un cómic de Spider-Man con sólo Peter Parker. Y mira, superhéroes españoles había habido antes (aquí te cuento un poco la historia), pero la perspectiva de ambos es única. Aunque hay un superhéroe, Titán, el protagonismo se lo lleva su vecino, José Ramón, un estudiante de oposiciones que se encuentra al pijamero, herido y somnoliento, tirado en el sofá.

‘El vecino’ es, como dice Santiago García, “una obra muy personal, en la que hemos puesto todo lo que llevamos dentro”. Y eso que llevan dentro no es poco: ambos se han criado leyendo superhéroes y Santiago incluso trabaja traduciéndolos desde hace décadas. Si eres un lector veterano, de aquellos que se criaron con Fórum, es posible que su seudónimo, Trajano Bermúdez, te suene.

Las influencias están a flor de piel, como que la colección se llame ‘El vecino’ como guiño a Spider-Man o el traje del superhéroe protagonista, Titán, que Pepo reconoce “es un diseño de traje, en parte, un poco de la Marvel de los sesenta, que actualizaba los disfraces de superhéroes de los cuarenta: el calzón ‘largo’ por encima del pantalón, las botas ‘de pirata’ con la vuelta, etc., un poco como los uniformes de la primera Patrulla-X. Y, luego, la capa de Titán está asociada a los superhéroes que vuelan, como el primero de todos, Superman.”

Lo importante, sin embargo, era crear una colección con entidad propia. Santiago aporta su conocimiento del género para esquivar lugares comunes y explotar esas pequeñas historias inadvertidas, latentes, en la producción americana. Pepo, un diseño respetuoso con el legado y a la vez inequívoco.

Sobre el diseño del traje de Titán, el dibujante comenta: “Le dimos más vueltas a la combinación de colores, para que no remitiera a ningún superhéroe conocido. Hice muchas pruebas hasta llegar a los colores de Titán, rojo y granate, con la capa en azul verdoso. Y los círculos amarillos, una combinación cromática que han respetado en la adaptación de Netflix.”

En el centro, el superhéroe de 'El vecino'. A ambos lados, dibujos de Jack Kirby para Los Eternos (en Marvel) y Mr. Milagro (DC).

Sorpresas en la historia y en el dibujo

Una de las cosas que cualquier lector de ‘El vecino’ te puede asegurar es que es impredecible. La historia de cada volumen lleva por unos terrenos inesperados, y lo mismo pasa con el dibujo de Pepo Pérez. Frente al costumbrismo colorido del primer volúmen, se pasa a una abundancia de negro (muy acorde con la historia) en el segundo, y de ahí al blanco, negro y rojo (pero sólo para el traje del superhéroe Titán) del tercero. Sin contar las piruetas formales de las historias cortas.

Estas decisiones no son unilaterales. Para Pepo, “es cosa de los dos, lo hablamos todo antes de empezar cada tomo. Luego, cuando Santiago García ha escrito el guión, él va viendo mis páginas para comentar si ve que algo no funciona; yo hago lo mismo si veo que, por ejemplo, algún diálogo es demasiado explicativo y no hace falta. Es una colaboración constante, un trabajo conjunto.”

Ejemplo de guión de Santiago García y página dibujada por Pepo Pérez para 'El Vecino'.

En cuanto al grafismo, Pepo explica que se adapta al tono de cada historia y elige las herramientas de dibujo acorde al tono que quiere conseguir. “El primero, que es básicamente una comedia de situación, lo entinté casi todo con pincel, que te da un trazo más exuberante, y usé colores muy llamativos y chocantes, vivos, expresivos. El segundo volumen, cuya historia tiene un tono más dramático y sombrío, lo entinté en su mayoría con plumilla, con un trazo nervioso como de garabato, y muchas masas de negro a pincel y carboncillo. El tercer volumen pedía un dibujo más "neutro", así que usé una línea regular de plumilla y un dibujo más sintético, sin sombras.”

El superpoder de los años es volar

Acostumbrados a la capacidad del mercado norteamericano de generar historias de superhéroes a un ritmo mensual y con muchísima variedad, sorprende que ‘El vecino’, de los cinco álbumes planteados en un principio por Santiago y Pepo, sólo se hayan publicado tres más uno adicional de historias cortas. Pero allí, los autores tienen el lujo de poder dedicarse en exclusiva a una o varias colecciones.

La primera entrega de ‘El Vecino’ se publica en 2004, la segunda ve la luz en 2007 y la tercera en 2009. Desde entonces, el aficionado puede quitarse un poco el mono con historias cortas aparecidas en la revista ‘El manglar’ (alguna de las cuales, por cierto, ayudan a entender mejor el tercer volúmen), que por suerte han sido recopiladas y ampliadas en un tomo, ‘El vecino: Historias’ publicado este mismo 2019.

Extracto de 'El Vecino: Historias'.

Para Santiago García, “entre El vecino 3 y El vecino 4 creo que ya hemos superado todos los límites convenientes. Pero así son las cosas y ya no tienen remedio, lo importante es seguir adelante.” Por su parte, Pepo Pérez arguye que ha tenido una década de trabajo como profesor universitario muy intensa. “Sería largo de contar y no es el lugar, pero te puedo asegurar que sido agotadora. El caso es que, aunque haya ralentizado el ritmo, no he dejado de dibujar 'El vecino 4' en estos años, y está muy avanzado. Santiago escribió el guión en 2011, y desde 2012 no he dejado de dibujarlo.”

No todo va a ser negativo que, después de todo, el tiempo ayuda a templar lo que se está escribiendo. Santiago se muestra muy optimista al respecto: “A veces es bueno dejar madurar las ideas. Hoy en día se suele pecar de precipitación, hay prisa por llevar los conceptos al público, casi ansiedad. Y yo tiendo a ser más bien lento. Creo que si una idea te acompaña durante años y todavía tienes interés por sacarla adelante, si todavía sigue siendo relevante para ti, que a lo mejor ya has cambiado como persona con el paso de los años transcurridos desde que se te ocurrió por vez primera, entonces es posible que sea una idea a la que merezca la pena dedicar el esfuerzo necesario para sacarla adelante.”

Aquí sólo se cuelgan las mallas para dejarlas secar.

La conclusión que tiene al respecto Santiago es conciliarse con el retraso: “esta demora permitirá que la serie siga nuestra propia evolución personal más allá de la instantánea de un momento de nuestras vidas que suponía el primer libro.”

El lector de cómic, afortunadamente, no acusará el paso del tiempo si lee los volúmenes de ‘El vecino’ de corrido: la primera frase de cada nueva aventura es la misma con la que terminaba la anterior, creando un precioso engarce. Va a ser fluida, y muy placentera, la lectura de la historia completa planeada por Santiago y Pepo.

La adaptación depende del clima y el pronóstico es favorable: llueven superhéroes

El paso de los años también ha servido para que la percepción de los superhéroes haya cambiado. Que las taquillas de éxitos como ‘Blade’ (1998), ‘X-men’ (2000) o ‘Spider-Man’ (2002) no te dejen ver que el fenómeno pijamero era algo más marginal a principios de milenio, en el que podías dar palmas con las orejas si estrenaban el mismo año tres películas de superhéroes.

Y este fenómeno, que lejos de agotarse, se está transformando, se ha traducido en que, en 2019, se hayan estrenado nueve películas de superhéroes sin contar algunas directas a vídeo como las producciones animadas de DC. Bueno, a los que reniegan de este cine les parecerán más, pero tampoco es una cifra desdeñable.

Luego están las series de televisión, con un universo DC en constante expansión y uno de Marvel a punto de caramelo, al margen de series existentes como 'Runaways' o los 'Agentes de SHIELD'. Si había un año en el que estrenar una serie de ‘El vecino’, era 2019 y Pepo lo tiene claro “Hace quince años, obviamente, era inconcebible una adaptación de 'El vecino' como la que ahora se estrena en Netflix.”

Que se estrene ahora, no obstante, no significa que el proyecto no haya tenido interés para el audiovisual español en el pasado. Santiago desvela que, desde el primer momento, hubo interés porque cedieran los derechos para una adaptación. En 2004, “la oleada de los superhéroes ya se estaba haciendo presente con mucha fuerza en la cultura de masas. Pero casi todos los proyectos que nos presentaron fueron siempre con una película de estreno en cines como objetivo.”

¿De cuántos proyectos estamos hablando? Pepo da una cifra: “de 'El vecino' se intentaron desarrollar 6 o 7 proyectos de adaptación audiovisual, sobre todo durante la década pasada.”

A mí no me mires, yo hago cómics

Preguntados sobre si han tenido algún tipo de participación en la serie, Santiago contesta que no han participado en nada, algo a lo que se suma Pepo: “ni en el guión ni en el diseño artístico.” Sin embargo, hay matices que los fans de ‘El vecino’ recibirán con alivio.

Pepo explica que “Carlos de Pando y Sara Antuña, showrunners de la serie, y Nacho Vigalondo, que dirige los primeros episodios, sí han comentado cosas con nosotros, siempre de un modo muy amistoso y generoso, pero ellos han tenido total libertad creativa.”

Para Pepo, el motivo de no participar tiene que ver con que los días sólo tienen 24 horas y él tiene muy claro a qué quiere dedicarse. “Ya tenemos nuestros trabajos y además nosotros hacemos cómics, no cine ni televisión. Meterse ahí, cosa que no queremos, significaría dejar de un lado los cómics. No habría tiempo para todo.”

Como curiosidad, Pepo aprueba uno de los cambios más significativos de esta adaptación: la máscara de Titán, de tela en cómic y un casco en la serie de televisión. “Tiene su razón de ser como traslación audiovisual. En dibujo de cómic, la media máscara de Javier/Titán funciona sin que el lector la cuestione, muchos superhéroes de tebeo la llevan. Pero en imagen real, con un actor de carne y hueso, dejar visible la mandíbula del héroe "cantaría" mucho; me refiero a que no sería creíble que ocultase su identidad secreta ante otros personajes que conocen a Javier (Quim Gutiérrez en la serie Netflix), como Lola (Clara Lago). Con media máscara en lugar de casco completo sería EVIDENTE que se trata de la mandíbula y la boca de Javier.”

De estos fotogramas, estas viñetas

La última pregunta para ambos tiene que ver con esa influencia que las adaptaciones audiovisuales suelen tener sobre los cómics de los que parten. A veces, la excusa está algo traída por los pelos, pero es aceptable: Spider-Man, después del éxito de la trilogía de Sam Raimi, pasó a tener lanzarredes orgánicos.

Otras veces, los cambios no hay quien se los trague, como sustituir al Nick Furia caucásico y veterano de la Segunda Guerra Mundial por su hijo, Nick Furia Jr., un afroamericano... con el objetivo de que hubiera un Nick Furia que se pareciera al visto en las películas. Lo peculiar es que el Nick Furia de Samuel L. Jackson, ¡estaba inspirado en una versión comiquera de Nick Furia habitante de un universo alternativo! Ahora que termina el año, intenta explicar esto con la boca llena de uvas en Año Nuevo.

Nick Furia Jr. y el agente Coulson, creado para el cine y ahora también personaje de cómic.

El caso es que Pepo reconoce que aún no se lo han planteado, porque “siempre hemos ido por libre y en el cómic Santiago y yo seguimos nuestra propia lógica narrativa. Sí que hemos hecho alguna broma metalingüística en el material nuevo de 'El vecino. Historias', por ejemplo, aludir al estreno de la serie de Netflix.”

Santiago, en todo caso, no cierra ninguna puerta. “Todavía no la he visto, así que no te lo puedo decir. Quién sabe, a veces alguien ajeno te plantea una idea que te parece tan natural y te encaja tanto con lo tuyo que renunciar a ella casi parece como suprimir algo a tu propia obra, así que no tienes más remedio que adoptarla. Quizás esto pase con la serie.”

La adaptación de ‘El vecino’: hito o punto de partida

El día 31 de diciembre de 2019 marca el principio de la singladura audiovisual de ‘El vecino’. Netflix siendo Netflix, es probable que encargue una segunda temporada y espero que sea así por dos motivos.

El primer motivo y el más evidente, porque el material de partida contiene tantas buenas historias que no puedo esperar a ver algunos de sus puntos en pantalla. Cualquier lector de cómics te puede decir que hay algo especial en ver trasladadas unas viñetas concretas a la gran pantalla, aunque sólo sea en espíritu.

El segundo motivo es que ‘El vecino’ se merece toda la popularidad extra que pueda ganar gracias a la serie. Santiago García y Pepo Pérez cogieron un género fundamentalmente americano, le imprimieron una seña de identidad española y, a la vez, esquivaron el topicazo obvio o la repetición de lo ya visto en otras aportaciones patrias como Superlópez o ‘Iberia Inc.’

El resultado es una historia deslumbrante con unos personajes de los que siempre quieres saber más. Tanto si te gustan los superhéroes como si no, ‘El vecino’ es una historia que merecía la pena ser contada, leída, releída… y adaptada.