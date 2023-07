El tráiler final de 'The Creator' confirma las sospechas: tenemos candidata a película de ciencia-ficción del año

Se dan cita en 'The Creator' dos interesantes nombres propios de la ciencia-ficción moderna. Por una parte, Gareth Edwards, director de la casi intimista nueva versión de 'Godzilla' de 2014, que desató el nuevo Monsterverso que ahora explota Warner, y que se adentró en 'Star Wars' con una de sus películas recientes más reivindicables, 'Rogue One'. Por otra, el guionista Alex Garland, responsable de películas tan estimulantes como la notoria 'Men' o la fabulosa 'Ex-Machina'.

Es precisamente esta última película, una de las reflexiones clave sobre las posibilidades éticas que levantan las inteligencias artificiales (y que, obviamente, hoy tiene aún más relevancia que cuando se estrenó la película, en 2015), la que dialoga con 'The Creator', la película escrita por Garland y dirigida por Edwards que llega el 29 de septiembre a cines. En ella presenciaremos una guerra entre humanos e inteligencias artificiales. Un ex-agente de las fuerzas especiales descubre un arma de tal poder que podría decantar la balanza hacia uno de los dos lados: una IA que ha adoptado la forma de una niña pequeña.

La película llega en un momento especialmente significativo para la taquilla estadounidense, con un blockbuster tras otro pinchando en taquilla o dando resultados por debajo de lo esperado. Los motivos: agotamiento de la fórmula de las secuelas y la nostalgia y presupuestos desorbitados (300 millones en el caso de 'Indiana Jones y el Dial del Destino' o 'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1') que hacen muy complicada la rentabilidad de los lanzamientos.

'The Creator' llega en este momento con apenas 82 millones de dólares de presupuesto, un argumento que recuerda a los clásicos de la ciencia ficción pero no abusa de las referencias previas y un tráiler lleno de espectacularidad y acción, pero también de escenarios naturales en tiempos de exceso de pantalla verde. Puede que estemos ante la película de ciencia ficción del año, y esta sí que no deberíamos dejar que pasara desapercibida.

Cabecera: Disney

