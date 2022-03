Trailer de 'DMZ': la nueva miniserie apocalíptica de HBO Max nos lanza a una guerra civil en EEUU

Apenas a una semana de su estreno el próximo 17 de marzo llega el primer trailer de la nueva serie de HBO Max sobre el fin del mundo. Esta vez no tenemos una plaga, una pandemia o una invasión zombi como desencadenante del desastre, sino un evento mucho más cercano: una guerra civil que enfrenta a dos facciones de la población en Estados Unidos. Rosario Dawson es la protagonista de esta serie limitada de cuatro episodios basada en el prestigioso cómic de Brian Wood y Riccardo Burchielli.

En el cómic original era un periodista quien se adentraba en la zona desmilitarizada (la DMZ del título) de Manhattan, devastada tras la Segunda Guerra Civil estadounidense. Aunque debería ser un lugar tranquilo, en ella transpira el conflicto que ha acabado con la ciudad: los partidarios del gobierno se enfrentan a los secesionistas Estados Libres de América.

En busca del hijo perdido

La serie propone algunos cambios a ese argumento. Dawson es una doctora que ha sido separada de su hijo en los primeros disturbios, y se adentra en la DMZ para localizarlo. Allí conocerá al jefe de una de las bandas que controlan la zona mientras busca incansablemente a su hijo, en una aventura que tiene tanto de distopía con claros mensajes acerca de la futilidad de la guerra como drama emocional acerca de una mujer en incansable búsqueda de su familia.

El showrunner de la serie es Roberto Patino, que ha participado en la producción de éxitos como 'Westworld' o 'Hijos de la anarquía'. Dirigen los episodios dos nombres propios muy interesantes: Ava DuVernay ('Selma', 'Un pliegue en el tiempo') y Ernest Dickerson, veterano director de películas de profundo corte racial y de innumerables episodios de series tan diversas como 'Raised by Wolves', 'House of Cards', 'El hombre en el castillo', 'The Walking Dead' o 'La cúpula', entre otras.