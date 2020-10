'The Show' es la primera película escrita por Alan Moore y tiene todo lo que habría querido ver en las adaptaciones de sus cómics

Para bien o para mal, 'Watchmen' de Zack Snyder tiene sus defensores. Lo que está claro es que Alan Moore (que posiblemente ni la ha visto) no está entre ellos: lleva desde los tiempos de 'From Hell' y 'La liga de los hombres extraordinarios' renegando de las adaptaciones de sus comics al cine. Y hace tiempo que, por contrato, exige que se retire su nombre de los créditos de adaptaciones que, propiedad de Warner / DC, no tiene posibilidades de impedir. De hecho, tampoco puede evitar que se lleven a cabo ideas de bombero como la incursión de sus personajes de 'Watchmen' en el universo tradicional de héroes DC.

En cualquier caso, la problemática relación de Moore con el cine podría cambiar. Y ese cambio tiene que llegar, obviamente, con una película pequeña en la que Moore tiene voz y voto. Se trata de 'The Show', que ahora presenta su primer trailer, y que continúa una serie de cortos del director Mitch Jenkins ('Act of Faith', 'Jimmy's End' y 'His Heavy Heart'), todos escritos por Moore y ambientados en Northampton, ciudad británica natal del escritor.

'The Show' es una película modesta e independiente protagonizada por Tom Burke, que hasta ahora se ha dejado ver sobre todo en series de BBC como 'The Musketeers', 'Guerra y Paz' o 'Strike'. También le hemos visto en 'Solo Dios perdona', de Nicolas Winding Refn, y posiblemente dé cierto salto al estrellato con su encarnación de Orson Welles en 'Mink' de David Fincher, de inminente estreno en Netflix.

Puro Moore

No se sabe demasiado del argumento de 'The Show', y es cierto es que el trailer no aclara más que la promesa de una montaña rusa de situaciones alucinógenas. Burke da vida a Fletcher Dennis, “hombre de muchos talentos, pasaportes e identidades”, que recibe la misión de recuperar un objeto perdido por un cliente bastante agresivo. Se tendrá que adentrar en un mundo onírico oculto bajo nuestra realidad donde conviven todo tipo de iconos mágicos de la cultura pop: vampiros, detectives privados, superhéroes...

El propio Moore da vida a un peculiar personaje relacionado con la peripecia de Dennis, de origen posiblemente mágico, llamado Frank Metterton. Si la película es como los últimos cómics escritos por Moore (o su laberíntica novela 'Jerusalem') podemos esperar una buena cantidad de esoterismo pop y cientos de referencias entrecruzadas. La película podrá verse en el Festival de Sitges este año, en un estreno a nivel global.

¿Puede que el recibimiento a 'The Show' haga recuperar a Moore su fe en el cine? Teniendo en cuenta los disgustos que le ha ocasionado el medio y que le ha llevado a abstenerse de opinar sobre productos tan disfrutables (y respetuosos) como la serie de HBO de 'Watchmen' o, en menor medida, 'Swamp Thing', es dudoso. Pero mientras haya productos como 'The Show' podremos disfrutar de la vinculación espiritual de Alan Moore con las películas, que nunca se ha apagado del todo tal y como demuestran obras como 'Cinema Purgatorio'.