Taika Waititi dirigirá la nueva entrega de 'Star Wars' cuando acabe con 'Thor: Love and Thunder'

Aprovechando el día de 'Star Wars', Lucasfilm ha anunciado el futuro responsable de la próxima película de 'Star Wars'. Se trata del cada vez más cotizado Taika Waititi, responsable de 'Thor Ragnarok' y 'Jojo Rabbit', y también futuro responsable de 'Thor: Love and Thunder'. No es el primer contacto de Waititi con la franquicia: dirigió uno de los episodios de 'The Mandalorian' para Disney Plus, el octavo, y puso voz al droide asesino IG-11.

La película estará coescrita por Krysty Wilson-Cairns, nominada al Oscar (y ganadora de un BAFTA) por '1917' y también coautora del guión de 'Last Night in Soho', la nueva película de Edgar Wright. Todo ello conforma los primeros mimbres de la nueva película de 'Star Wars', cuyo estreno estaba previsto en 2022. Con todos los retrasos que ha conllevado la pandemia del coronavirus en el calendario de proyectos de Disney (sin ir más lejos, la nueva película de Thor ha pasado a principios de 2022), sin embargo, no está demasiado claro cuándo será ese estreno.

Los nuevos tentáculos de Star Wars

No es el único proyecto vinculado a 'Star Wars' (del que aún no se sabe ambientación ni título) que se ha anunciado recientemente. La semana pasada, Disney hablaba de una nueva serie para Disney+ a manos de Leslye Headland, showrunner de la estupenda 'Muñeca rusa' para Netflix. A ello se suma, por supuesto, la segunda temporada de 'The Mandalorian', en la que ya se ha confirmado que Waititi participará de forma activa como director y guionista de algún episodio.

De momento son proyectos (como la serie de espionaje protagonizada por Cassian Andor o la no confirmada del todo serie de Obi Wan Kenobi) sin demasiados detalles públicos ni fechas claras. Disney debe meditar muy bien su próximo movimiento después de la relativa decepción financiera y el descalabro parcial entre la crítica y los fans más tradicionales de 'El ascenso de Skywalker'. Con el viraje hacia un tono más ligero que garantiza la presencia de Waititi y la eterna división entre fans que siempre ha supuesto 'Thor Ragnarok', las posibilidades que se abren ante esta nueva aventura galáctica son muy atractivas.