Se abre la veda: Disney+ seguirá los pasos de Netflix y comenzará a cazar las cuentas compartidas

La reciente comunicación de Netflix a sus accionistas de la caída de suscriptores en el primer trimestre del año, que llevó a un desplome en bolsa y a cierto pánico generalizado acerca del fin de ese aparente crecimiento infinito de la plataforma parece haber generado también ondas expansivas que afectan al resto de las plataformas. Disney+ es la última en sumarse a lo que parece ser una corriente generalizada para atajar el problema de las cuentas compartidas.

Netflix: la primera en detectar una situación peliaguda. Durante años, Netflix ha sido el paraíso de las cuentas compartidas: los cuatro usuarios simultáneos en distintas localizaciones que permite la plataforma han facilitado que muchas cuentas se paguen y compartan entre varias personas. Y aunque en sus términos de uso avisan de que no están permitidas, a efectos prácticos no las persiguen.

Conclusión de Netflix: más de 100 millones de hogares en todo el mundo no están pagando lo que deberían, 30 millones de ellos en EEUU y Canadá. Aún no están claras las medidas que va a tomar Netflix, pero posiblemente vaya orientado hacia la creación de sub-cuentas, es decir, monetizar esas cuentas "ilegales". Netflix empezará a rastrear cuentas en 2022 y a aplicar medidas en 2023, y su apuesta está en ver cuánta de la gente que ahora paga un cuarto de un precio de una tarifa o directamente la disfruta gratuitamente está dispuesta a empezar a pagar.

Disney: Se empieza preguntando. Lo que se creía que era un problema que afectaba especialmente a Netflix parece extenderse al resto de las plataformas, en un curioso efecto de contagio que ya estamos viendo con el tema de la publicidad incluida en los contenidos. Las compañías que no la emplean ya han anunciado que lo harán en un futuro (como la propia Disney, que dice que está muy cerca, o Netflix, como segunda medida para atacar a la sangría de beneficios con la caída de suscriptores).

La cuestión es que es ahora Disney la que parece interesada en indagar en el tema de las cuentas compartidas y tomar medidas al respecto. Nuestros compañeros de Genbeta hablan de que Disney+ está enviando a algunos de sus suscriptores encuestas por email en las que se les pregunta qué motivos les llevan a compartir cuentas. Algunas opciones son que las otras personas no usan el servicio con suficiente regularidad, que estas personas no pueden o no quieren pagar el servicio, que no tienen acceso a los contenidos donde viven o que quiero darles acceso para luego hablar de ellos.

Es claramente el primer paso de Disney a la hora de sacar conclusiones sobre los motivos de posibles caídas en las suscripciones, o de no estar creciendo tanto como se espera (el último dato conocido sobre sus audiencias son los 130 millones con los que cerró 2021). Las medidas pueden entrar en la horquilla de suscripciones más baratas para quienes hasta ahora las disfrutan gratis, o una actitud más agresiva de cerrar el grifo a cuentas que no estén bajo el mismo techo.

El streaming como red social. En cualquier caso, está claro que es un tema que preocupa a las compañías, y que esconde detrás algo más que un truco de los suscriptores para ahorrarse parte de la tarifa en un panorama que, sencillamente, empieza a dar muestras de que no puede crecer mucho más. Al menos no con más servicios. En realidad, tras compartir las plataformas, aunque sea bajo el atento ojo de las compañías y no siempre con su permiso, está el desarrollo de una serie de comportamientos y costumbres que ya desgranamos hace unos meses.

Muchos usuarios se toman las plataformas como una red social, por así decirlo: comparten sus cuentas porque para ellos la experiencia de comentar y discutir los contenidos con otros suscriptores es importante. ¿Hasta qué punto esta forma de experimentar los servicios de streaming es insustituible, es todo o nada? ¿Son las cuentas compartidas, aunque no lo sabíamos, la auténtica columna vertebral de Netflix o Disney+? Muy posiblemente, tendremos la respuesta en próximos meses.