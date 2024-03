Primer teaser de 'Alien: Romulus', con todo lo que le pedimos a la saga: xenomorfos, babas, naves y terror espacial

No podemos tener más ganas de 'Alien Romulus'. La que será la séptima entrega de la franquicia iniciada por Ridley Scott en 1979 llegará a nuestras pantallas el 16 de agosto de 2024, y Fede Álvarez ('No respires', 'Evil Dead') ha tomado nota de las contradictorias impresiones que desataron las dos últimas entregas, también de Scott, 'Prometheus' y 'Covenant'. Y por eso vuelve a los orígenes.

El primer teaser de 'Alien Romulus' no arriesga: hasta la vestimenta de los tripulantes de la nave que aparecen en este breve adelanto parece salida de una macarrada diseñada por James Cameron u otro cachorro de la época. Obviamente, de momento el teaser no avanza nada sobre el argumento o los personajes, y un xenomorfo aparece solo de forma muy fugaz junto a una auténtica oleada de face-huggers. Pero sirve para ponernos los dientes largos.

Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced son algunos de los miembros del reparto, dejando claro que no se ha optado por nombres espectaculares para formar parte del elenco, ya que posiblemente Álvarez no quiere a nadie que nos distraiga de las auténticas divas de la función: los aliens. Escribe Rodo Sayagues, habitual del cine de Fede Álvarez y director de 'No respires 2'.

'Alien Romulus' ambienta su acción en algún punto entre 'Alien' y 'Aliens', en el largo periodo de tiempo en el que Ripley hiberna de camino a ser rescatada. Y aunque podemos esperar homenajes y guiños a las otras entregas de la serie, ya se ha dicho de 'Romulus' que no tendrá continuidad con las otras películas. De momento, todo pinta estupendo para una película que nació como un proyecto modesto para ser estrenado en Hulu y que se ha acabado ganando un estreno en cines.

