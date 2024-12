Premios Goya 2025: dónde ver en streaming las películas nominadas

'El 47', 'Segundo premio' o 'La infiltrada' han sido las protagonistas de las nominaciones a la 39 edición de los Premios Goya, que se entregarán el próximo 8 de febrero en la ciudad de Granada. Entre todas las películas que optarán a las 25 categorías, la más nominada es 'El 47', con 14 nominaciones. Le sigue de cerca 'La infiltrada' con 13 nominaciones, y detrás, con 11, 'Segundo premio', que es nuestra apuesta para los Oscar.

Ya podemos empezar a revisar en casa muchas de las películas nominadas este año a los premios. Te contamos dónde verlas.

Todas las nominadas y dónde verlas

Segundo premio

Una de las películas más singulares del año (por eso la mandamos a los Oscar) es este biopic ficcionado de Los Planetas que "no es una película sobre Los Planetas", pero que recorre todos los códigos de la biografía rockera. Tan inclasificable como la propia música de la banda, podría arrasar en los Goya pese a tener menos nominaciones que otras.

Nominada a Mejor película, Mejor dirección (Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez), Mejor actor revelación (dos: Cristalino y Daniel Ibáñez), Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor canción original, Mejor dirección de producción, Mejor dirección artística, Mejor sonido, Mejor diseño de vestuario

La virgen roja

La gran sorpresa de este año ha sido no encontrarse nominada a Nawja Nimri por su extraordinaria composición de madre obsesionada por educar a la mujer del futuro, convirtiendo a su hija en una de las mentes más brillantes de la España de los años 30 y uno de los referentes europeos sobre sexualidad femenina. Dos mujeres, madre e hija, enfrentadas en una película de mujeres (también gracias a su directoras, Paula Ortiz) atronadora.

Nominada a Mejor dirección (Paula Ortiz), Mejor actriz de reparto (Aixa Villagrán), Mejor canción original, Mejor dirección de producción, Mejor dirección artística, Mejor sonido, Mejor maquillaje y peluquería, Mejores efectos especiales, Mejor diseño de vestuario

Casa en llamas

Una corrosiva comedia dramática con un reparto extraordinario donde destacan los intérpretes más veteranos y que narra el proceso de descomposición de una familia. Una mujer madura quiere pasar un fin de semana con toda la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava, pese a que el núcleo no es lo que era: está divorciada desde hace años, su ex tiene una nueva pareja y sus hijos han crecido y no le hacen demasiado caso.

Nominada a Mejor película, Mejor actor protagonista (Alberto San Juan), Mejor actriz protagonista (Emma Vilarasau), Mejor actor de reparto (Enric Auquer), Mejor actriz de reparto (dos: Macarena García y María Rodríguez Soto'), Mejor guión original, Mejor dirección de producción

La estrella azul

En un año brillante para las películas donde la música es parte nuclear de la trama, ésta va en una dirección diametralmente opuesta a 'Segundo premio', en una dirección mucho más intimista. En los noventa, un famoso rockero español recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás las adicciones. Allí conoce a un músico veterano en horas bajas y que le acoge, convirtiéndose en su tutor a muchos niveles.

Nominada a Mejor película, Mejor guión original, Mejor actor revelación (dos: Cuti Carabajal y Pepe Lorente), Mejor actriz revelación (Mariela Carabajal), Mejor dirección novel (Javier Macipe), Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor diseño de vestuario

La casa

Basada en el estupendo cómic de Paco Roca ganador de un Premio Eisner en 2020, una película modesta e intimista que encuentra sus mejores hallazgos gracias a su reparto y su sinceridad. En ella, tras la muerte de su padre, tres hermanos y sus familias se reúnen en la casa de campo familiar en la que pasaban los fines de semana y las vacaciones de su infancia. Hay que decidir qué hacer con la vivienda, lo que no resultará nada fácil.

Nominada a Mejor actor de reparto (Óscar de la Fuente), Mejor guión adaptado

Y también...

Y en cines...

' El 47' (10 de enero en Movistar Plus+)

(10 de enero en Movistar Plus+) ' La infiltrada ' (en febrero en Movistar Plus+)

' (en febrero en Movistar Plus+) ' La habitación de al lado ' (17 de enero en Movistar Plus+)

' (17 de enero en Movistar Plus+) ' Marco '

' ' Los destellos ' (en febrero en Movistar Plus+)

' (en febrero en Movistar Plus+) ' Soy Nevenka ' (7 de febrero en Movistar Plus+)

' (7 de febrero en Movistar Plus+) ' Buffalo Kids ' (Alquiler en Filmin y 21 de diciembre en Movistar Plus+)

' (Alquiler en Filmin y 21 de diciembre en Movistar Plus+) ' Polvo serán '

' ' Volveréis ' (4 de febrero en Movistar Plus+)

' (4 de febrero en Movistar Plus+) ' El llanto '

' ' Por donde pasa el silencio '

' ' Rita '

' 'Salve María'

'¿Es el enemigo? La película de Gila'

'Verano en diciembre'

'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

'Aún estoy aquí ' - Estreno el 21 de febrero

' - Estreno el 21 de febrero 'El Jockey' - Estreno en abril

- Estreno en abril 'Agárrame fuerte' - Pendiente de estreno

- Pendiente de estreno 'Memorias de un cuerpo que arde' - Pendiente de estreno

- Pendiente de estreno 'El conde de Montecristo' (Alquiler en Filmin y Apple TV+ y 25 de diciembre en Movistar Plus+)

(Alquiler en Filmin y Apple TV+ y 25 de diciembre en Movistar Plus+) 'Emilia Pérez' (Jacques Audiard)

(Jacques Audiard) 'Flow, un mundo que salvar' (Gints Zilbalodis) - Estreno el 24 de enero

(Gints Zilbalodis) - Estreno el 24 de enero 'Mi hermano Ali' (Paula Palacios) - Pendiente de estreno

(Paula Palacios) - Pendiente de estreno 'Mariposas negras' (David Baute)

(David Baute) 'Rock Bottom' (María Trénor)

(María Trénor) 'SuperKlaus' (Andrea Sebastiá, Steve Majaury)

