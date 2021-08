Pluto TV inaugura cinco nuevos canales gratis, uno de ellos con nueve temporadas completas de 'Doctor Who'

A partir del mes de septiembre, Pluto TV inaugura cinco nuevos canales con su naturaleza lineal habitual: como siempre, irán dirigidos a distintos tipos de públicos, y sus parrillas abarcarán de los programas monográficos a los temáticos. Serán 'Love Nature' (con documentales de naturaleza), 'El encantador de perros' (con programas del conocido programa de crianza de canes de César Millán), 'Top Gear' (con emisiones del famoso programa de motor de la BBC) y 'BBC Drama' (con series del canal británico como 'Los mosqueteros', 'Orgullo y prejuicio', 'Jane Eyre', el remake de 'Arriba y Abajo' o la reciente 'Galerías Paradise').

El quinto canal es, sin duda, el más interesante: 'Doctor Who', donde se emitirán de forma ininterrumpida desde el 15 de septiembre episodios pertenecientes a las nueve primeras temporadas de la encarnación moderna del viajero del tiempo y el espacio de la BBC. La Tardis vuelve a estar abierta para recibir a una serie legendaria y con seguidores en todo el mundo.

'Doctor Who' en España: una emisión irregular

Aunque las encarnaciones clásicas de 'Doctor Who' (ocho doctores -que no temporadas- entre 1963 y 1996) se vieron ocasionalmente en las televisiones autonómicas a finales de los ochenta, especialmente la cuarta encarnación del personaje, 'Doctor Who' no ha tenido demasiada suerte ni regularidad en España. A partir del noveno doctor, Christopher Eccleston, también se ha seguido viendo en las autonómicas muy ocasionalmente, pero nunca de forma tan sistemática como la serie merece.

Ni siquiera las plataformas de streaming, que en otros países tienen las 12 temporadas del 'Doctor Who' moderno completas, terminan de aclararse aquí. Y aunque plataformas como Netflix o Amazon Prime Video han cubierto grupos de temporadas de Doctor Who (siempre de su encarnación moderna, desde 2005, eso sí), ha faltado una y otra vez algo de regularidad.

Y aunque el canal que inaugura Pluto TV tampoco es perfecto, ya que con nueve temporadas faltará una de Peter Capaldi y las dos de Jodie Whittaker, sigue siendo una buena forma de darse unos cuantos merecidos atracones de una de las series esenciales de la ciencia-ficción británica. Un auténtico mito de la cultura pop y los viajes en el tiempo a tu alcance, y gratis.