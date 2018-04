La segunda temporada de '13 Reasons Why' estrena tráiler y anuncia su fecha de estreno: 18 de mayo en Netflix

Es momento de olvidar los cassettes de Hannah. En esta segunda temporada de '13 Reasons Why' parece que todo girará en torno a fotos polaroid, las cuales servirán nuevamente para contar una historia complicada donde se mezclan los abusos, secretos y el silencio.

Después de que en 2017 '13 Reasons Why' se convirtiera en un fenómeno mundial, Netflix y sus creadores decidieron lanzarse por una segunda temporada aun cuando no había más historia que contar. Hoy finalmente sabemos que este 18 de mayo la segunda temporada de '13 Reasons Why' llega a todo el mundo a través de Netflix.

Los cassettes fueron sólo el comienzo

En esta segunda temporada de '13 Reasons Why' se retomará la historia tras los eventos que llevaron al suicidio de Hannah, donde algunos de su compañeros y familiares tratan de recuperarse. Mientras tanto, el colegio se enfrenta a una demanda y al parecer hay alguien que tiene que contar más secretos acerca de la muerte de Hannah. "Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto".

Un factor importante dentro de esta segunda temporada de '13 Reasons Why', es que ha dejado de ser una simple serie de televisión y ahora busca convertirse en un puente entre los adolescentes que sufren de abuso y las instituciones de ayuda. Por lo anterior, se ha habilitado el sitio 13reasonswhy.info que ofrece información de centros de ayuda, así como consejos para aquellas personas que se encuentren en una situación de este tipo.

La segunda temporada de '13 Reasons Why' se estrena en Netflix este 18 de mayo de 2018.

