La megaguía de series estadounidenses que se estrenan en otoño (2017)

Si eres un aficionado a las series, ya sabes perfectamente lo que llega en esta época del año: como es tradición, las principales cadenas estadounidenses estrenan sus principales apuestas televisivas, reservándose tan sólo algunos títulos para midseason. Y eso se traduce en que, durante las próximas semanas, iremos viendo cómo llegan al resto del mundo una gran variedad de series nuevas.

Esta estructura tan definida de temporada televisiva se ha ido difuminando en los últimos años con la llegada de los servicios de streaming (que estrenan cuando les viene mejor), pero todavía las cadenas americanas se siguen rigiendo casi siempre por el calendario tradicional, así que durante las próximas semanas, y hasta fin de año, se avecinan numerosos estrenos. Hoy los hemos recopilado. Ponte cómodo, porque aquí van y te adelanto que son unos cuantos.

Nota: señalamos las fechas de estreno en EEUU y en España, además de alguna donde precisamos si se trata de un estreno global. Puede que algunas series no se terminen emitiendo oficialmente fuera de EEUU.

The Orville (FOX)

Seth MacFarlane ('Padre de Familia') está detrás e incluso protagoniza esta comedia intergaláctica que tiene lugar 400 años en el futuro. La historia se centra en la tripulación de la The Orville, una nave dedicada a la exploración espacial.

Estreno: 10 de septiembre en FOX EEUU (Próximamente en FOX España)

The Deuce (HBO)

El nuevo proyecto de David Simon ('The Wire'). Ambientada en los años 70, cuenta la historia de la legalización y posterior auge de la industria del porno en Nueva York. Nuestros compañeros de Espinof ya la han visto y nos cuentan sus impresiones.

Estreno: 10 de septiembre en HBO (11 de septiembre en HBO España)

American Vandal (Netflix)

Netflix se adentra de lleno en el mundo de los mockumentary con un falso documental que parodia uno de sus géneros más exitosos: los documentales sobre crímenes. En este caso, la historia se centra en un alumno en concreto, al que han acusado (falsamente... en teoría) de dibujar decenas de penes en los coches de los profesores de su escuela. Todo ello contado al más puro estilo 'Making a murderer'. Nuestros compañeros de Espinof la recomiendan así.

Estreno: 15 de septiembre en Netflix (Global)

Star Trek: Discovery (CBS/Netflix)

'Star Trek' vuelve con una nueva serie de CBS que veremos a través de Netflix en el resto del mundo. La acción tiene lugar diez años después de la serie original, llevándonos a bordo del USS Discovery para vivir el conflicto entre las distintas casas Klingon y la Federación Unida de Planetas.

Estreno: 24 de septiembre en CBS (Netflix en Global)

Young Sheldon (CBS)

Si tienes algo que funciona, ¿por qué no sacarte algo de la manga para intentar rellenar más huecos a su cuesta? Esta es la filosofía de muchas cadenas en Estados Unidos, y la CBS no es una excepción. ¿Su última idea? Hacer una versión de 'The Big Bang Theory' que cuente la vida de Sheldon cuando todavía era un niño de nueve años. El resultado lo veremos en esta comedia.

Estreno: 25 de septiembre en CBS (26 de septiembre en Movistar Series)

Me, Myself & I (CBS)

Un mismo personaje, tres épocas distintas: esta nueva comedia de la CBS cuenta la vida de Alex en tres épocas distintas: de niño en 1991, con 40 años en la actualidad y con 65 años en 2042.

Estreno: 25 de septiembre en CBS

The Brave (NBC)

Acción, disparos y identidades encubiertas en la nueva serie de NBC sobre un equipo militar de operaciones especiales que debe enfrentarse a numerosas (y peligrosas) misiones por todo el mundo.

Estreno: 25 de septiembre en NBC (Próximamente en AXN España)

The Good Doctor (NBC)

David Shore ('House') vuelve con un nuevo drama médico, en este caso sobre un prestigioso médico autista que solía trabajar en un pequeño pueblo y que pasa a formar parte de un exigente equipo de cirujanos en un importante hospital de una gran ciudad.

Estreno: 25 de septiembre en ABC (Próximamente en AXN España)

Law & Order: True Crime (NBC)

Una serie más de la franquicia 'Ley y Orden' aunque con un giro importante: la primera temporada versará sobre el caso de Lyle and Erik Menendez, dos hermanos de Beverly Hills que fueron acusados de asesinar a sus padres.

Estreno: 26 de septiembre en NBC

Seal Team (CBS)

La CBS se apunta un nuevo drama militar que sigue las vidas, profesionales y personales, del equipo Tier One de los Navy SEALs.

Estreno: 27 de septiembre en CBS (Próximamente en FOX España)

Inhumans (ABC)

Nueva serie de Marvel para ABC basada en los cómics de mismo nombre, que además comparte continuidad con el resto del Universo cinematográfico de Marvel (de hecho, inicialmente estaba planificada como película pero al final optaron por hacer serie). Los protagonistas son los integrantes de la familia real de los Inhumanos, que abandonan su hogar natal para trasladarse a la Tierra y buscar refugio.

Estreno: 29 de septiembre en ABC (30 de septiembre en Movistar Series)

Big Mouth (Netflix)

Comedia animada basada en la adolescencia de sus creadores, Nick Kroll (actor, cómico y productor, quizá más conocido por su papel en 'The League') y Andrew Goldberg (guionista en 'Padre de Familia').

Estreno: 29 de septiembre en Netflix (Global)

Wisdom of the Crowd (CBS)

Un gran magnate tecnológico, interpretado por Jeremy Piven ('Entourage') crea una nueva aplicación con la que quiere revolucionar el mundo de la investigación criminal (basada en que todo el mundo pueda compartir información) y, de paso, encontrar al asesino de su hija.

Estreno: 1 de octubre en CBS (Próximamente en TNT España)

Ghosted (FOX)

Dos personajes muy distintos, un tipo muy escéptico y otro que cree cualquier cosa relacionada con lo paranormal, comienzan a trabajar para una agencia del Gobierno con un fin muy importante: investigar los sucesos sin explicación que tienen lugar en Los Ángeles para intentar, ya más a largo plazo, descubrir qué hay detrás del gran misterio que amenaza a la raza humana.

Estreno: 1 de octubre en FOX (Próximamente en FOX España)

Ten days in the valley (ABC)

Kyra Sedgwick ('The Closer') protagoniza este drama para ABC dando vida a una productora de televisión cuya vida cambia de un día para otro después de que su hija desaparezca en plena noche.

Estreno: 1 de octubre en ABC

9JKL (CBS)

Sitcom bastante peculiar en la que todos los protagonistas viven en apartamentos contiguos: el protagonista es un actor divorciado que habita el 9K, sus padres hacen lo propio en el 9J y su hermano y su cuñada en el 9L.

Estreno: 2 de octubre en CBS

The Gifted (FOX)

Marvel se alía con FOX para este drama familiar salpicado por superpoderes: la pareja protagonista parece un matrimonio normal hasta que se dan cuenta de que sus hijos poseen poderes sobrehumanos y tendrán que hacer lo posible por sobrevivir al margen de un Gobierno loco por encontrarles.

Estreno: 2 de octubre en FOX (Próximamente en FOX España)

The Mayor (ABC)

¿Qué harías si eres un artista y buscas promocionar como sea tu nuevo disco, que apunta maneras para ser un fracaso más en tu carrera? El protagonista de esta comedia lo tiene claro: se presenta como candidato a alcalde de su ciudad para ganar un poco de visibilidad extra y promocionar su música. ¿El problema? Que ocurre lo que menos se esperaba: acaba ganando las elecciones.

Estreno: 3 de octubre en ABC

Kevin (Probably) Saves the World (ABC)

La vida personal y profesional de Kevin es un auténtico desastre y recurre a su hermana gemela y a su sobrina. Mientras se aloja en su casa, se le aparece una entidad celestial que le encomienda una importante misión: salvar el mundo.

Estreno: 3 de octubre en ABC

Suburra (Netflix)

Serie propia de Netflix, en este caso italiana, con la mafia, la corrupción y el Vaticano como principales protagonistas.

Estreno: 6 de octubre en Netflix (Global)

Superstition (Syfy)

Otro drama con historias sobrenaturales. Lo protagonizan los Hastings, una familia bastante peculiar que gestiona la única funeraria y el único cementerio de su pueblo. Además de encargarse de eso, claro, también proporciona "otros servicios" para mantener al mal alejado de su pequeña ciudad.

Estreno: 6 de octubre en Syfy EEUU (Neflix para su emisión global)

Valor (CW)

Otro drama militar más, en este caso sobre una unidad de pilotos de helicópteros. Los dos protagonistas descubren que sus jefes (y los jefes de sus jefes) guardan muchos secretos sobre una operación militar que dejó a varios soldados estadounidenses en manos enemigas y harán lo posible por traerlos de vuelta.

Estreno: 9 de octubre en CW

Dinasty (CW)

Una nueva versión de 'Dinastía', que vuelve a contar la historia de forma casi idéntica a la original con algún cambio menor. Los protagonistas vuelven a ser los Carrington y los Colby, dos de las familias más ricas e importantes de Estados Unidos, y los líos que se traen entre sí.

Estreno: 11 de octubre en CW (Próximamente en TNT España)

Mindhunter (Netflix)

Ya os presentamos esta serie por aquí: lo nuevo de Netflix con David Fincher en forma de serie ambientada en los años 70 con dos agentes que investigan a asesinos en serie como protagonistas.

Estreno: 13 de octubre en Netflix (Global)

Lore (Amazon)

Las series antológicas están de moda, y Amazon se apunta con 'Lore': basados en el podcast de mismo título, rememorarán cómo algunos de los elementos de la ficción más terrorífica (vampiros, hombres lobo, etc.) están inspirados en algunos acontecimientos que supuestamente sucedieron de verdad.

Estreno: 13 de octubre en Amazon (Global)

White Famous (Showtime)

Comedia de Showtime sobre la vida de un cómico afroamericano en alza que tendrá que aprender a vivir con la fama y mantener su credibilidad para convertirse en lo que en la descripción oficial denominan como "blanco famoso".

Estreno: 15 de octubre en Showtime (16 de octubre en Movistar Series)

S.W.A.T. (CBS)

CBS promete un drama "repleto de acción". Basada en la serie y la película de mismo título, y como podéis deducir por el nombre, cuenta la historia de la unidad de élite de la policía de Los Ángeles. El líder del equipo es Daniel Harrelson, un antiguo Marine que creció en una de las zonas más conflictivas de la ciudad y que, como tal, tendrá que ser capaz de hacer encajar los dos mundos.

Estreno: 2 de noviembre en CBS (Próximamente en AXN España)

SMILF (Showtime)

Bridget es una actriz y joven madre soltera que intenta lidiar con su vida como buenamente puede, con una familia bastante poco convencional y con muchas dificultades para llegar a fin de mes. Frankie Shaw protagoniza y está detrás de esta serie sobre la que ella misma hizo un corto.

Estreno: 5 de noviembre en Showtime (6 de noviembre en Movistar Series)

Future Man (Hulu)

Conserje por el día, popular gamer por las noches, el protagonista de esta serie (interpretado por Josh Hutcherson, 'Los juegos del Hambre') tendrá una misión muy complicada por delante: viajar en el tiempo y enfrentarse a unos terribles invasores que quieren terminar para siempre con la raza humana. A destacar que se trata de una comedia producida por Seth Rogen.

Estreno: 14 de noviembre en Hulu

Marvel's Runaways (Hulu)

Más series de Marvel, en este caso para Hulu. Se centrará en la historia que cuentan en el cómic de mismo título: la de seis adolescentes que abandonan sus casas y se unen para luchar contra uno de los malvados grupos del momento: el que forman sus padres.

Estreno: 21 de noviembre en Hulu

She's Gotta Have It (Netflix)

Adaptación de la dramedia de mismo título y que de hecho también dirigirá Spike Lee. Nola Darling, una ventieañera artista de Brooklyn, intentará sacar adelante su vida repartiendo su tiempo como puede entre su trabajo, sus amigos y sus tres (sí, tres) amantes.

Estreno: 23 de noviembre en Netflix (Global)

Happy!

Basada en la aventura gráfica de mismo título, cuenta la historia de un antiguo policía venido a menos y reconvertido en asesino a sueldo. Después de que una de sus últimas misiones saliera mal, su vida cambia por completo y comenzará a estar acompañado por... un caballo azul animado.