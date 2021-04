Juan Gómez-Jurado, autor de la trilogía 'Reina roja', ficha por Amazon Prime Video para crear series y películas exclusivas

Juan Gómez-Jurado acaba de anunciar algo de lo más interesante: ficha por Amazon Prime Video para ser showrunner. Con un corto vídeo de apenas un minuto de duración, tanto el autor español como la cuenta oficial de Amazon Prime Video han dado a conocer el fichaje del que todavía, todo sea dicho, no se sabe demasiado.

Juan Gómez-Jurado es el autor de la trilogía 'Reina roja', que ha sido todo un éxito de ventas. Esta está compuesta por 'Reina roja', 'Lobra negra' y 'Rey blanco', lanzado hace relativamente poco. Según explican desde Amazon, "el reconocido autor participará en el desarrollo de conceptos creativos para series y películas en español en exclusiva para Amazon Prime Video", sin dar más detalles.

El segundo acuerdo de este tipo en Europa

Según exponen desde Amazon Prime Video, Juan Gómez-Jurado creará "nuevos conceptos originales de ficción como escritor, consultor de guion y productor ejecutivo para Amazon Prime Video". Se trata del segundo acuerdo de este tipo que Prime Video cierra en Europa, ya que el primero fue con el alemán Sebastian Fitzek.

En palabras de María Jose Rodríguez, Head of Spanish originales de Amazon Studios, "este acuerdo nos acerca a este gran creador y nos permitirá ofrecer a los miembros Prime las mejores historias contadas con la máxima calidad narrativa". Y si de Gómez-Jurado depende no será por opciones.

En el haber de Gómez-Jurado encontramos 'Espía de dios' (2006), su primera novela; 'Contrato con Dios' (2007), 'El emblema del traidor' (2008), 'La leyenda del ladrón' (2012), 'El paciente' (2014) o 'Cicatriz' (2015). Sin embargo, es muy conocido por la trilogía de 'Reina roja', la historia de Antonia Scott.

Esta trilogía, compuesta por 'Reina roja', 'Loba negra' y 'Rey blanco', ha vendido más de un millón de ejemplares. Estos tres libros se encuentra entre los diez libros más vendidos en Kindle en Amazon España, concretamente en las posiciones ocho, cuatro y tres. El caso de 'Reina roja' es particular, ya que lleva dos años consecutivos siendo el libro más leído en España. En total, Gómez-Jurado ha vendido más de 10 millones de libros.

En cualquier caso, por ahora no está confirmado que su aclamada trilogía vaya a llegar en forma de serie o película a Amazon Prime Video. No obstante, y viendo la trayectoria del autor, no sería extraño que Amazon estuviese preparando algo de intriga, crimen, acción y thriller.