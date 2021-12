'Instintos ocultos': esta 'El señor de las moscas' en clave distópica está obteniendo en Amazon el éxito que se le escapó en el cine

Parapetada tras el muy horrible título español de 'Instintos ocultos', que la convierte en una producción barata de sobremesa, se esconde 'Voyagers', una película que tras su estreno la semana pasada en Amazon Prime Video ha escalado rápidamente a los primeros puestos del top de películas más vistas de la plataforma. Una trayectoria curiosa, teniendo en cuenta su fracaso hace solo unos meses, en su paso por salas.

La película, con sus 29 millones de dólares de presupuesto y menos de cinco recaudados en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los grandes descalabros de este año post-confinamiento junto al aún más llamativo caso de 'Reminiscencia'. La recuperación de Amazon Prime Video de esta producción de la habitualmente más atinada Lionsgate (propietarios del Monsterverso de Kong y Godzilla, entre otras) nos permite recuperar esta curiosa apuesta de ciencia-ficción en clave juvenil.

Con un tono abiertamente distópico, la película nos muestra un futuro cercano donde la Humanidad está condenada a abandonar nuestro planeta para asegurar su subsistencia. La localización de un planeta colonizable plantea un objetivo: un grupo de jóvenes tendrán que pasar toda la vida en el viaje estelar que les llevará al planeta, ya que el trayecto dura más de ochenta años. Para asegurarse de que no hay traumas con el abandono de la tierra, la misión los concibe in vitro y no tienen contacto con nadie salvo con sus compañeros de viaje.

Por supuesto, el plan no sale como estaba previsto. Para empezar, los jóvenes viajeros descubren que están siendo drogados para amortiguar los inevitables impulsos que surgirán con la edad: desde la mera atracción física entre ellos a la agresividad y tendencia al conflicto también inevitable en cierta fase del desarrollo. Cuando un par de ellos deciden no tomar la droga, el caos y las luchas de poder comienzan en el hasta entonces apacible grupo de cosmonautas.

'El señor de las moscas' en el espacio

Es inevitable pensar en 'El señor de las moscas' de William Golding, el influyente libro de 1954 que nació cuando el autor se cansó de leer novelas de aventuras en las que náufragos en una isla se comportaban de forma poco realista. Quiso reflejar las luchas de poder y los conflictos que surgirían inevitablemente en un grupo de chicos aislados, y sin duda el director y guionista Neil Burger (que había hecho previamente 'Sin límites' y, sobre todo, 'Divergente', lo que le permitió entablar contacto con las narrativas para jóvenes actuales) la tuvo muy en cuenta como inspiración.

Pero a Burger le interesaba añadir un elemento extra: el de la interacción entre distintos sexos. Rápidamente brota entre la jovencísima tripulación una red de atracciones físicas y emocionales que genera todo tipo de tensiones, enemistades y alianzas. Rápidamente se forman bandos que aspiran al control de la nave: unos más comprometidos con el espíritu inicial de la misión, otros más nihilistas, ya que saben que, pase lo que pase, posiblemente mueran de viejos en la nave.

Burger plantea todas estas relaciones con aplomo y sin dejarse llevar por la tentación del drama juvenil más tópico: más bien filtra conflictos de adultos a través del prisma de la joven edad de sus personajes. A veces tiene que recurrir a convenciones, como una endeble trama de suspense o una villanía algo forzada para algunos personajes, pero gracias a las buenas interpretaciones de Colin Farrell, Tye Sheridan y Lily-Rose Depp, la trama se sostiene sin problemas.

'Voyagers' acaba levantando más cuestiones de las que resuelve, pero que aún quedando en el aire, son muy interesantes: del efecto del aislamiento en los largos viajes espaciales a la sensación de fatalidad que puede pesar en las misiones que van más allá de las vidas de sus tripulantes (lo que sin duda conecta con ciertas cuestiones universales acerca de nuestra trascendencia más allá de lo inmediato). Puede que 'Voyagers' ni siquiera apunte a posibles respuestas, pero como aventura espacial muy digerible y protagonizada por adolescentes, la película acaba dando incluso más de lo esperable.