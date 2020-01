El inglés que subió una colina y bajó el edificio más alto del mundo: Richard Hammond, 'Big' y la fiebre de las megaconstrucciones

Y quien dice el edificio más alto del mundo, dice el avión logístico más grande del ejército norteamericano, la prensa de Kölnbrein en Austria, el Marie Maersk y los 18.000 contenedores que lleva a bordo, las entrañas del túnel ferroviario más grande del planeta o la fábrica de coches más grande jamás construida.

Allí precisamente, en la planta que Volkswagen tiene en Wolfsburg y con la es capaz de fabricar un coche cada 16 segundos, empieza 'Big, con Richard Hammond', el viaje de Richard Hammond por algunas de las superestructuras más grandes jamás construidas por el ser humano. Este viernes 24 de enero a las 19:40 horas, DMAX estrena su nuevo programa y en Xataka hemos entrevistado al periodista británico para ver si la apuesta es tan grande como parece.

"Atreverse es hacerlo"

En 1882, un pequeño club de críquet local y el equipo de fútbol de la escuela judía del barrio londinense de Tottenham se fusionaron para formar el Hotspur FC. Durante años, los lilywhites fueron un equipo siempre a las puertas del éxito. Y víctima recurrente de extrañas decisiones arbitrales (su primer partido contra el Arsenal, en 1887, fue suspendido cuando ganaban 2 a 1 por "falta de luz") y cacicadas de antología (como la votación de 1919 que condenó al descenso mientras ascendía inexplicablemente a, efectivamente, un Arsenal que había quedado quinto en segunda división y que, desde ese momento, pasaría a ser su más acérrimo enemigo).

Pero el 3 de abril de 2019, el equipo de la calle del Ciervo Blanco vivió un momento histórico: la inauguración de uno de los estados más grandes (y más tecnológicamente avanzados) de Europa. No engaño a nadie si digo que el capítulo dedicado al Estadio es uno de mis favoritos porque refleja muy bien el espíritu de la serie: que las grandes obras de ingeniería son los túneles, presas y rascacielos, sí; pero cosas tan de la vida cotidiana como el fútbol.

"Efectivamente, lo que está claro es que la ingeniería va sobre el ser humano. Es humanos haciendo cosas por y para otros humanos", nos dice Hammond. "Una de las cosas que más me gustan del programa es que te lleva a estructuras y máquinas que normalmente nunca podrías ver. Y, una vez allí, escuchamos a las personas que trabajan en esos lugares".

Da igual que sean ingenieros que trabajan bajo tierra o profesionales que pasan la mitad de sus vidas trabajando en alta mar en plataformas petrolíferas". No es tanto una cuestión de decir que la ingeniería está llena de cosas cotidianas como "una cuestión de acceso" a cosas y vidas que normalmente nos quedan muy lejos.

¿Cómo funciona el mundo?

El gran público conoce a Richard Hammond por 'Top Gear', el programa del mundo del automóvil de la BBC que durante años copresentó y que acumulaba 350 millones de espectadores cada semana. Sin embargo, este famoso presentador británico ha tenido una larga carrera como presentador de programas de ciencia y tecnología en programas como 'Brainiac: Science Abuse', 'Science of Stupid' o 'Engineering Connections'. Y eso que, como él mismo reconocía, nunca había muy bueno en ciencias en la escuela.

¿Cómo empezó el romance entre la tecnología y Richard Hammond?, le preguntamos. "Siempre me ha fascinado cómo y por qué funcionan las cosas, desde que era un niño pequeño" "Mi abuelo, trabajaba en la industria del motor, era constructor de autobuses. También hacía coches y tal vez heredé un poco de él. Me encanta el proceso por el cual las personas diseñan cosas para que las personas las usen con una función. Me parece absolutamente fascinante".

Túneles, puentes, presas, barcos, aviones

"Te decepcionaré al decirte que es realmente difícil decidir cuál es el lugar más alucinante que he visitado porque, en cada uno de los programas que hemos hecho, siempre ha habido una característica increíble. Por ejemplo, Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, no tiene roca debajo. Literalmente. Sus cimientos no están sobre roca, están flotando sobre la arena del desierto. Es algo que me pareció increíble".

"O el hecho de que la presa de Kölnbrein no esté reteniendo el agua gracias a su peso. Es muy ligera. En realidad, los ingenieros usaron las mismas montañas para retener el agua, es ingeniería de estilo geológico. Incluso la capacidad del C-5M Super Galaxy para repostar a otro avión volando a unos 650 kilómetros por hora. Cada programa tiene algo increíble y no puedo elegir un lugar concreto", nos dice Hammond y, en parte, tiene razón.

En los últimos años, hemos vivido una especie de fiebre de superestructuras y las proezas de la ingeniería se han convertido en un tema recurrente en medios, televisiones y documentales de medio mundo. Y, conversando con Hammond, tengo la sensación de que no es solo una cuestión de espectacularidad. Es también (y sobre todo) que "la ingeniería es algo profundamente humano".

El mayor reto de ingeniería del planeta

Pero el mayor reto de ingeniería no sale en ningún capítulo de la serie. No sale en ninguno y sale en todos. "Creo que, obviamente, el cambio climático está en la mente de todos cuando pensamos en el mayor reto tecnológico de la humanidad", nos dice Hammond.

Es más. "Comprender, identificar y confirmar nuestro impacto en el medio ambiente que nos rodea es un proyecto de ingeniería en sí mismo. Un proyecto al que se suma encontrar maneras de abordarlo a lo largo de nuestras vidas. Este será el gran proyecto que enfrentan los ingenieros a nivel mundial en el futuro". Y por eso mismo "no sirve de nada simplemente usar el automóvil (u otras causas parciales) como arma política".

"Necesitamos hacer grandes ajustes y cambios si vamos a abordar el problema. Y tendrán mucho más alcance que el simple transporte. Creo que los ingenieros en el futuro enfrentarán una gran cantidad de desafíos y creo que deberíamos verlos como desafíos emocionantes. Todos están haciendo que nuestras vidas sean mejores, más limpias, más eficientes, más fáciles". Y eso también es absolutamente fascinante.