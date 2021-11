Hideo Kojima quiere hacer películas y series, y ya ha estrenado una nueva división de su estudio para hacerlo realidad

Si eres de los que opina que los videojuegos de Hideo Kojima (la saga 'Metal Gear', 'Death Stranding') son más películas que videojuegos, puede que hayas acertado en la dirección del mítico creador. Kojima Productions ha confirmado hoy que sus oficinas de Los Ángeles van a dedicar recursos para hacerse con "oportunidades en el espacio de la televisión y el cine".

Un camino que ya llevaba tiempo abierto

Kojima no va a tener demasiado trabajo para poder entrar en esa industria. Juegos como 'Death Stranding' ya cuentan con interpretaciones de actores de renombre como Norman Reedus o Mads Mikkelsen, lo que ya indica que al director le interesa poner un pie en Hollywood y que no le va a costar demasiado entablar conversaciones con más actores y directores.

Yoshiko Fukuda, director de desarrollo de negocio en Kojima Productions, ha comentado que la intención es "llevar el estudio a aún más áreas más allá de los videojuegos" y "abrir canales con los fans para que se comuniquen y se vean inmersos en esos espacios".

De momento no se sabe nada acerca de qué series o películas puede tener en mente Hideo Kojima, y de hecho no se sabe nada tampoco acerca de su próximo videojuego (el rumor de 'Abandoned' acabó en retrasos y enfado de los aficionados). Y no cabe mencionar la futura adaptación de Metal Gear Solid de Oscar Isaac, ya que de ella se encarga Sony Pictures aunque Kojima ayudará con el guión.

Para saber qué se traen entre manos habrá que esperar varios meses más, la división acaba de crearse y esto es el primer paso. Posiblemente veamos nuevas ideas e historias, o quizás haya adaptaciones de las obras más antiguas de Kojima: ¿a alguien le gustaría ver una película o una serie de SD Snatcher?