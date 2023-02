'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' tiene tráiler y garantiza que vuelve todo lo que ha hecho populares a los antihéroes de Marvel

No hay nada más 'Guardianes de la Galaxia' que un tráiler montado al ritmo de un clásico del AOR de los ochenta. En este caso, se trata de 'Since You've Gone' de Rainbow, y es el claro aperitivo para un avance rebosante de todo lo que ha hecho famoso a este peculiar e independiente rincón del Universo Marvel: humor, réplicas ingeniosas, acción y personajes carismáticos.

En este caso, vemos en toda su gloria al Alto Evolucionador, un villano cósmico clásico de la compañía que ya sabíamos que sería la nueva némesis de Star-Lord (Chris Pratt) y los suyos. Entre los rostros familiares, vemos a Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), una nueva Gamora (Zoe Saldana) y también a Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn) y Cosmo (Maria Bakalova).

Y además, fugazmente, oteamos a Adam Warlock (Will Poulter), ya presentado en el MCU y una posible pieza de gran importancia para el futuro de la franquicia. Esta película escrita y dirigida por James Gunn tiene su estrenop previsto el próximo 5 de mayo y será la nueva película Marvel después de la inminente llegada de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

El trailer subraya el sabor a despedida que tendrá esta nueva entrega, aunque aún no está claro si lo será para esta encarnación de los personajes (Bautista ya ha confirmado que su personaje desaparece del MCU), o simplemente, para los Guardianes de la Galaxia tal y como los conocemos, ahora que James Gunn no solo no va a hacer más películas para Marvel, sino que es la principal cara visible de su mayor competidora. De momento, tenemos nuevas aventuras cósmicas y mucho humor al más clásico estilo de una subserie del MCU que no parece agotarse.