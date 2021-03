Los Globos de Oro confirman el dominio de Netflix en el panorama audiovisual internacional con 11 premios para la plataforma

Desde hace un par de temporadas, las entregas de premios dejan claro, año tras año, que Netflix es una de las grandes potencias a nivel creativo del audiovisual moderno. A nivel de público está claro: aunque las cifras exactas siguen siendo un misterio, la capacidad para generar conversación, modas, memes y corrientes temáticas que imitan sus competidoras en cine y televisión está fuera de toda duda.

En cuanto a los premios, se pueden plantear matices. Por ejemplo, en los premios Oscar de 2020, Netflix contaba con dos nominaciones y grandes aspiraciones para 'El irlandés,' pero solo se llevó dos premios, y ninguno de ellos para Scorsese. Eso sí, arrasó en los Globos de Oro con cinco premios principales. Por contra, 'Roma' de Alfonso Cuarón se llevó en 2018 tres Oscar, dos Globos de Oro y tres BAFTA, todos en categorías principales y con docenas de nominaciones. Netflix puede tener años mejores y peores pero la tendencia está clara.

Y eso que su presencia en los Globos de Oro de este año se ha visto empañada por la polémica en torno a 'Emily in Paris' y la puesta en duda de la legitimidad de las decisiones del jurado. Pero eso no ha impedido que haya exhibido 42 nominaciones, la mayoría para 'Mank', aunque esa no haya sido su gran triunfadora. Estos han sido todos sus premios:

Chadwick Boseman , 'Ma Rainey’s Black Bottom' (Mejor Actor Dramático)

, 'Ma Rainey’s Black Bottom' (Mejor Actor Dramático) Rosamund Pike , 'I Care a Lot' (Mejor Actriz de Musical o Comedia)

, 'I Care a Lot' (Mejor Actriz de Musical o Comedia) Aaron Sorkin , 'El juicio de los 7 de Chicago' (Mejor Director)

, 'El juicio de los 7 de Chicago' (Mejor Director) Aaron Sorkin , 'El juicio de los 7 de Chicago' (Mejor Guión)

, 'El juicio de los 7 de Chicago' (Mejor Guión) “Is Si (Seen)” de 'La vida por delante' (Mejor Canción Original)

de 'La vida por delante' (Mejor Canción Original) ' The Crown ' (Mejor Serie Dramática)

' (Mejor Serie Dramática) Emma Corrin , 'The Crown' (Mejor Actriz de Serie Dramática)

, 'The Crown' (Mejor Actriz de Serie Dramática) Josh O’Connor , 'The Crown' (Mejor Actor de Serie Dramática)

, 'The Crown' (Mejor Actor de Serie Dramática) 'Gambito de dama' (Mejor Miniserie o Película para TV)

(Mejor Miniserie o Película para TV) Anya Taylor-Joy , 'Gambito de dama' (Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión)

, 'Gambito de dama' (Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión) Gillian Anderson, 'The Crown' (Mejor Actriz de Reparto en Televisión)

Es decir, 11 premios (significativamente, ninguno para 'Mank', lo que demuestra las fallas del proyecto de hacer cine "de prestigio" de Netflix), pero que confirman a Netflix como una auténtica potencia de ficciones de gran prestigio y popularidad. Y ya no a renglón seguido de las productoras tradicionales, sino compitiendo con ellas de tú a tú.

Otros premios para el streaming

Hablábamos cuando se anunciaron las nominaciones de un estupendo momento para la televisión fantástica: 'The Mandalorian' de Disney+ y 'Territorio Lovecraft' de HBO entraban en las categorías principales, aunque con pocas posibilidades dada la presencia, sin ir más lejos, de 'The Crown'. Pero el resto de las plataformas no se han ido con las manos vacías. Estos han sido algunos de los premios que han conseguido:

' Soul ' (Mejor Película Animada) - Disney+

' (Mejor Película Animada) - Disney+ ' Soul ' (Mejor Música Original) - Disney+

' (Mejor Música Original) - Disney+ Sacha Baron Cohen por 'Borat, Película Film Secuela' (Mejor Actor Protagonista en Película Cómica o Musical) - Amazon Prime Video

por 'Borat, Película Film Secuela' (Mejor Actor Protagonista en Película Cómica o Musical) - Amazon Prime Video Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' (Mejor Actriz Protagonista en Película Dramática) - Hulu

por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' (Mejor Actriz Protagonista en Película Dramática) - Hulu ' Borat, Película Film Secuela ' (Mejor Película - Comedia o Musical) - Amazon Prime Video

' (Mejor Película - Comedia o Musical) - Amazon Prime Video Jason Sudeikis por 'Ted Lasso' (Mejor Actor Protagonista en Serie Cómica o Musical) - Apple TV+

por 'Ted Lasso' (Mejor Actor Protagonista en Serie Cómica o Musical) - Apple TV+ Mark Ruffalo por 'La innegable verdad' (Mejor Actor Protagonista en Mini Serie o TV Movie) - HBO

por 'La innegable verdad' (Mejor Actor Protagonista en Mini Serie o TV Movie) - HBO John Boyega por 'Small Axe' (Mejor Actor de Reparto en Serie de TV) - Amazon Prime Video

Es decir, queda claro que las plataformas de streaming plantan seria competencia a las distribuidoras tradicionales. No ya en términos de series de televisión o miniseries, cosa que tiene toda la lógica, sino en sus propios términos. Por ejemplo, la secuela de 'Borat' no se ha visto en cines, sino en exclusiva en Amazon Prime Video, pero ha sido considerada la mejor comedia del año.

Siguiente etapa: los Oscar. Con las series de televisión fuera de la ecuación, la cosa se presenta más complicada para Netflix, cuya baza en este aspecto, 'Mank', no parece estar adquiriendo demasiado reconocimiento. A finales de abril podremos hacer balance de los pasos que sigue dando el negocio del streaming, comiéndole terreno a la distribución tradicional en un año tan complicado que el anterior (o incluso más) para las salas.