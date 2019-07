Finalmente tenemos el primer teaser tráiler de 'Evangelion: 3.0+1.0', el épico final del legendario anime que llegará en 2020

Han pasado 12 años desde que se estrenó la primera película de la saga 'Rebuild of Evangelion', y 7 años desde la última película. Es decir, los fans de 'Evangelion' hemos esperado mucho, mucho tiempo para este momento, por lo que ya casi podemos empezar a celebrar. Sí, porque la cuarta película de la saga, y que pondrá punto final a esta historia, por fin tiene fecha de estreno y primer adelanto.

Se llamará 'Evangelion: 3.0+1.0', se estrenará en junio de 2020 y apunta a ser todo un acontecimiento. Y para ir calentando motores, ya tenemos el primer teaser tráiler que nos muestra los increíbles detalles de la animación, así como una serie de imágenes que no nos aclaran nada... pero bueno, estamos hablando de 'Evangelion', así que no debería sorprendernos.

Después de eso, y... al final

Para quienes no lo recuerden, o no lo sepan, 'Rebuild of Evangelion' nació como una saga cinematográfica cuyo objetivo era ofrecer una reinterpretación de 'Neon Genesis Evangelion', el anime que voló la cabeza de toda una generación al tratar temas sumamente complejos con cientos de lecturas que abrieron todo tipo de teorías y debates.

Tras el caos (y cierto descontento en los fans) provocado por el anime, que derivó en 'Death and Rebirth' y 'The End of Evangelion', Hideki Anno, creador de Evangelion, decidió crear una nueva serie de cuatro películas con alto presupuesto, donde el objetivo era (intentar) "ser más claros" con la historia y atraer nuevos espectadores.

'Rebuild of Evangelion' inició en 2007 con 'Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone', a la que siguió 'Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance' en 2009 y posteriormente 'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo' en 2012. La idea era estrenar la cuarta película en 2015, pero debido a que Hideki Anno aceptó participar en la película 'Shin Godzilla' de 2016, todo el proyecto de Rebuild se retrasó.

Desde entonces hemos visto pasar los años con pistas y uno que otro teaser que nos adelanta la llegada de nuevos personajes y trama, lo que apunta a tendremos un final completamente distinto al anime de 1995.

Como mencionaba, 'Evangelion: 3.0+1.0' se estrenará en junio de 2020, inicialmente en Japón, por lo que aún quedan varios meses para seguir especulando el que ya es uno de los finales más esperados de los últimos años.