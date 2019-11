'Cosmos' regresa en marzo de 2020 con 'Mundos Posibles', una tercera temporada que se aventurará a través del tiempo y el espacio

La nueva temporada de Cosmos estaba prevista para marzo de este año, pero se retrasó por las denuncias presentadas ante Neil deGrasse Tyson. Ahora, Fox y National Geographic han anunciado la nueva fecha de 'Cosmos: Mundos posibles', que se estrenará el próximo 9 de marzo de 2020.

Fue en 1980 cuando 'Cosmos: un viaje personal' de Carl Sagan, desembarcó para mostrarnos todo tipo de temas científicos. En 2014, el astrofísico Neil deGrasse Tyson resucitó el clásico documental con 'Cosmos: una odisea del espacio-tiempo' y ahora volverá a encargarse de esta tercera temporada, bajo el título de 'Cosmos: Mundos posibles' que contará con 13 episodios distintos donde se explorarán diferentes periodos de tiempo y una gran cantidad de rincones del universo.

"Un viaje a través del espacio y el tiempo con más de 13.8 mil millones de años de evolución cósmica", reza el trailer de la nueva temporada. "La más audaz", según describe Ann Druyan, viuda de Carl Sagan y productora ejecutiva de 'Cosmos'.

Journey through space and time across 13.8 billion years of cosmic evolution and deep into the future with #Cosmos: Possible Worlds, coming this March. pic.twitter.com/njRo0IGol9