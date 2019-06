De 'Breaking Bad' a 'Steven Universe': seis series que acabarán como película (y otras que también merecen un final

Fue en un episodio de la segunda temporada de la serie ‘Community’ cuando se hizo popular la frase “Six seasons and a movie”. En ‘Paradigms of Human Memory’, Abed estaba obsesionado con una serie llamada ‘The Cape’ y respondió eso cuando Jeff le dijo que se la iban a cancelar. Desde entonces, “Six seasons and a movie” se convirtió en canto de guerra de los fans de la serie de Dan Harmon. Y estuvo a paso de convertirse en una realidad, cuando después de que fuera cancelada en la quinta temporada por NBC, Yahoo la rescatara por una sexta, pero el sueño llegó hasta ahí.

A ‘Community’ le faltó (o le falta) la película para hacer historia con sus juegos metarreferenciales, pero el sueño de muchos seguidores de series que han sido canceladas y, seguramente, también el de sus creadores, ya que no pueden tener una última temporada, es el de poder darle un cierre a esas historias a través de un episodio especial, o película.

Timothy Olyphant y John Hawkes en 'Deadwood: la película'

‘Deadwood' lo consiguió. 13 años después de haber emitido el último episodio de su tercera temporada, David Milch nos regaló, a los fans de la serie y a sus personajes, el cierre emocional que necesitábamos. Enfermo de Alzheimer, Milch consiguió lo imposible, reunir a un elenco de actores que desde que recorrieron las calles polvorientas de Deadwood han volado alto y reconstruir todos los decorados que fueron derribados aquel verano de 2006.

El final de ‘Deadwood’ como película fue un rumor que iba y venía desde el momento de su cancelación y, cuando finalmente llegó, casi que no nos lo creímos hasta que pudimos ver el primer tráiler. ‘Sense8’ también consiguió darle un final a la serie después de su cancelación tras la segunda temporada y regresó con un especial de dos horas y media dedicado a sus seguidores más fieles, para quiénes iba a ser si no.

Un anuncio en Twitter de Tatiana Maslany, la multiprotagonista de ‘Orphan Black, llevó a pensar al #CloneClub, como se hacen llamar los seguidores de la serie, que ésta regresaría con una película, pero en este caso la vuelta será en forma de audioserie. Sin embargo, son varias las series que se han planteado esta posibilidad de cierre en los últimos años. De ellas y de otras que lo merecerían, os hablaremos en este artículo.

‘Downton Abbey’ en salas de cine

La película de la familia Crawley ya es una realidad. Llegará el 13 de septiembre al Reino Unido y el día 20 del mismo mes a España, y su estreno no será en televisión sino en cines. El drama de época de ITV regresa cuatro años después de la emisión de su última temporada, con su elenco original y una historia ambientada en 1927 (dos años después de donde los dejamos al final de la temporada 6), cuyo acontecimiento central será la visita a la mansión de sus majestades el Rey Jorge V de Inglaterra (Simon Jones) y la Reina Ana (Geraldine James), un evento para el cual, Carson pondrá en pausa su jubilación por petición de Lady Mary.

'Transparent', el musical

Las acusaciones a Jeffrey Tambor por acoso sexual por parte de dos mujeres del equipo de la serie y su posterior despido, puso el futuro de una quinta temporada, que estaba renovada, en el limbo.

Un año después, Jill Solloway, la creadora de 'Transparent', anunció que la serie se despediría con un especial de dos horas, un especial musical y que ya estaba trabajando en las letras, que según sus palabras sería “Un poco como ‘Jesucristo Superstar’, mezclado con ‘La La Land’ y ‘Flight of The Conchords’, más un poquito de ‘Yentl’. Amazon lo estrenará en otoño y ya podemos ver el tráiler que, como no podía ser de otra forma, empieza anunciando la muerte de Moira.

‘Unbreakable Kimmy Schmidt’, un episodio interactivo

Jane Krakowski, Ellie Kemper, Tituss Burgess y Carol Kane en una escena detrás de cámaras.

Cuando en 2018 se anunció que la cuarta, y última, temporada de la serie creada por Tina Fey y Robert Carlock para Netflix se emitiría en dos partes, se habló de la posibilidad de que regresara posteriormente con una despedida en forma de película. Esta posibilidad tomó más fuerza justo antes del estreno de la segunda parte de esa cuarta temporada hasta que, finalmente, hace poco más de un mes se confirmara oficialmente que dicho especial está en marcha y que, además, será interactivo.

Imagen compartida en la cuenta de Twitter oficial de la serie.

Aprovechando la tecnología desarrollada con el especial de ‘Black Mirror’, ‘Bandersnatch’, Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski y Carol Kane, los personajes principales de ‘Unbreakable Jimmy Schmidt’ han confirmado su participación en un episodio, al que se une Daniel Radcliffe como estrella invitada, en el que los espectadores podremos elegir distintos caminos para los personajes y finales para las bromas. Es sin duda un experimento que puede resultar curioso dentro del género de la comedia y podremos verlo en 2020.

El sorprendente anuncio de secuela de ‘Breaking Bad’

Bryan Cranston en el episodio 'Felina' de 'Breaking Bad'.

Aunque está considerada como una de las series con mejor final de la historia de la televisión, ‘Breaking Bad’ también está desarrollando una continuación. No se han confirmado detalles sobre la premisa, por ahora, solo sabemos que estará escrita y dirigida por Vince Gilligan, y que el protagonista de esta secuela será Aaron Paul, quien retoma el personaje de Jesse Pinkman.

También sabemos que podremos verla a través de Netflix, que ha conseguido quedarse con los derechos internacionales de emisión. En Estados Unidos se verá en AMC, la cadena en la que se emitió la serie originalmente. Según la base de datos IMDB, el proyecto ha pasado a la fase de rodaje, por lo que quizá podríamos esperar su estreno en 2020.

La película musical de ‘Steven Universe’

Steven y Peridot cantando en un episodio de la serie.

En la ComicCon de San Diego de 2018, Cartoon Network anunció que esta serie animada volvería con una película, y hace solo unos días, el canal confirmó a través de su cuenta de Twitter que la película de ‘Steven Universe’ será un musical.

Las canciones estarán escritas por Rebecca Sugar, la creadora de la serie, junto a los ganadores de premios Grammy, Chance The Rapper, Estelle y Aimee Mann; la estrella de Brodway, Patti LuPone, que tiene en sus estanterías varios premios Tony otros tantos Lawrence Olivier y un Grammy; o la ganadora del Emmy, Uzo Aduba; entre otros.

La que nadie esperaba: ’Camera Café’

La moda de los revivals también está llegando a la ficción original española. Según reveló Arturo Valls en una entrevista en la Cadena Ser, está en desarrollo una película de ‘Camera Café’, la serie de sketches que estuvo en antena en Telecinco entre 2005 y 2009. Valls afirmó que ya hay algunos guiones escritos y que en esta película participaría el elenco original al completo.

La excusa con la que se vuelven a reunir los personajes, que será la premisa de la película, es la siguiente, en palabras del propio Valls: “Ha habido un ERE en la empresa, Antúnez se jubila y con esa excusa nos volvemos a juntar todos en plan Ocean’s Eleven”. En la misma entrevista se reveló que el proyecto está en fase de búsqueda de financiación.

Un recuerdo para esas series canceladas que también merecen una película final

Donald Logue y Michael Raymond-James son Hank y Britt en 'Terriers'.

‘Terriers’ es una serie de la que, como ‘Deadwood’, siempre se ha comentado un potencial regreso. Quizá es porque se ha creado un aura mística desde su cancelación en 2010, una de las que los espectadores siempre recuerdan como pronta y/o dolorosa por el potencial que ofrecía la historia de sus protagonistas. Si 'Terriers' se hubiera estrenado unos años después, quizá no habría sido cancelada, porque con la llegada de las plataformas de streaming y el aumento de producción original por parte de los canales de cable básico, se ha flexibilizado la permanencia de las series de nicho. Pero eso son solo suposiciones, lo único seguro es que Shawn Ryan, su creador, estaría dispuesto a hacer la película, si lo dejan.

Enumerar series que merecen volver de la cancelación con una película creo que funciona más como muestra de un deseo personal que como listado objetivo. Todos recordamos esas series que nos quitaron antes de tiempo, de las que queríamos más. Se me ocurre, por ejemplo, que en muchas listas pueden estar series como ‘Hannibal’, ‘Pushing Daisies’, 'Fringe', ‘Gravity Falls’ o ‘Jericó’.

'Carnivale' se emitió entre 2003 y 2005 en HBO.

También pueden estar algunas cancelaciones recientes como ‘Santa Clarita Diet’ o ‘Día a día, y quizá algunos siguen esperando que simplemente les resuelvan el cliffhanger, como los seguidores de ‘John Doe’. En mi caso, esas series serían ‘Carnivale’ y ‘Reunion’. Esta última, es una serie de la que Fox emitió 13 episodios en 2005, y ni siquiera recuerdo si era buena, solo que me dejaron con las ganas de resolver su misterio.

Otras tres series que me gustaría que volvieran como película, porque necesito un cierre y tenían mucho potencial, son ‘Sweet/Vicious’, ‘Awake’ y ‘Good Girls Revolt’, en ese orden.

¿Cuáles son las vuestras? ¿Alguna española? Que 'Arde Madrid' no continúe aún duele, pero yo vería una película de 'El pantano'.