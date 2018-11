'Blade Runner' tendrá nueva vida ahora como serie anime adaptada por los creadores de 'Cowboy Bebop' y 'Ghost in the Shell'

El maravilloso universo de 'Blade Runner' se niega a morir, y ahora acaba de encontrar nueva vida como serie anime que llegará de la mano de Shinji Aramaki, director de 'Appleseed', Kenji Kamiyama, director de 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex', y Shinichiro Watanabe, director de 'Cowboy Bebop'.

La serie se llamará 'Blade Runner: Black Lotus' y tendrá 13 episodios que nos situarán 17 años antes de los eventos de 'Blade Runner 2049'.

'Blade Runner: Black Lotus'

Lo atractivo de esto, es que se trata de una alianza entre Alcon Television Group, Crunchyroll y Adult Swim, donde estos dos últimos tendrán los derechos de transmisión, uno vía streaming y el otro a través de la televisión.

Hasta el momento no se saben detalles de la historia, pero sus responsables aseguran que veremos a algunos personajes de la películas y los cortos. La serie se desarrollará en el año 2032, es decir, 10 años después de 'Blade Runner: Black Out 2022', que es precisamente el corto de anime que sirvió de precuela para 'Blade Runner 2049' y que el mismo Watanabe dirigió.

La compañía Sola Digital Arts, quien fue la responsable de los gráficos del corto, será la responsable de la animación, por lo que seguramente la serie tendrá un aspecto muy parecido al corto.

Aún no hay una fecha estimada para su estreno, ya que primero Aramaki y Kamiyama tendrán que terminar el reboot que están preparando de 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex' que se anunció el año pasado. También cabe destacar que Adult Swim emitirá la serie doblada al inglés, mientras que Crunchyroll la transmitirá en japonés con subtítulos, tanto en inglés como en español.