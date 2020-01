Apple se queda con un peso pesado de la televisión: Richard Plepler, quien durante los últimos 25 años ayudó a HBO a ser HBO

Tenemos el primer gran movimiento del año dentro de la llamada 'Guerra del Streaming', ya que uno de los pesos pesados de la industria ficha por Apple para hacer crecer su nueva plataforma de streaming Apple TV+. Nos referimos al Richard Plepler, quien durante los últimos 25 años estuvo en HBO dando forma a una de las cadenas más importantes de todo el mundo.

Plepler presentó su renuncia a HBO el pasado 28 de febrero de 2019, esto tras la compra de WarnerMedia por parte de AT&T y los cambios que buscan hacer en HBO, donde quieren aumentar el contenido en un 50%. Plepler siempre se opuso a esto argumentando que "más no es mejor, sólo mejor es mejor", por lo que al final decidió dejar la cadena.

Se va a Apple, donde buscará replicar la estrategia que llevó al éxito a HBO

De acuerdo a la información de The New York Times, Eden Productions, la compañía productora que fundó Plepler tras su salida de HBO y la cual cuenta con otros ejecutivos que formaron parte de la cadena, firmó un contrato de cinco años con Apple. Esto les permitirá producir en exclusiva series de televisión, películas y documentales para Apple TV+.

El rumor del fichaje de Plepler ya estaba desde el pasado mes de noviembre, donde se decía que ambos estaban negociando, porque Apple quería que solo trabajara para ellos y nadie más. Al final han llegado a un acuerdo del que hasta el momento se desconocen las cifras, pero se dice que Plepler tendrá acceso a un presupuesto millonario para tener contenido de calidad en Apple TV+, tal y como lo hizo en HBO.

Esta nuevo contrato le dará a Plepler la libertad de hacer el tipo de contendido que siempre quizo, pero que sentía que ya no podía hacer en HBO. Aquí cabe mencionar que Plepler no fue un simple ejecutivo, sino el CEO de HBO y responsable de dar luz verde a series como 'The Sopranos', 'The Wire', 'Sex in New York', 'Veep', 'Six Feet Under' 'Juego de Tronos' y 'Big Little Lies', así como hacer la transición de la cadena hacia el streaming.

Tras el anuncio, Plepler declaró que no ve del todo a Apple y HBO como competidores, ya que actualmente hay mucho espacio para que todos sigan produciendo contenido de calidad.

A grandes rasgos, este movimiento es perfecto para Apple, quien busca hacerse un hueco en la 'Guerra del Streaming' con una estrategia similar a la que durante años usó HBO, centrada más en la calidad que en la cantidad. Y ahora que tiene al responsable de haber llevado al éxito dicha estrategia, parece que Apple tiene lo necesario para crear un catálogo de contenido original y exclusivo que atraiga nuevos usuarios.