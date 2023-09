Alguien ha cazado un error en 'Jurassic Park' 27 años después de su estreno: las pifias son también un legado del cine

Hay apasionados por el cine, y hay apasionados por los errores que se cometen en el mundo del cine. Los cazaerrores, aquellos que están alerta para pillar esos gazapos y pifias, coleccionan esos momentos como tesoros, y descubrir algún nuevo error en pelis con cierta solera es todo un logro. Es lo que ha pasado con la mítica 'Parque Jurásico'.

Esa manita. Un velociraptor abre la puerta de la cocina. La cámara se mueve desde el fondo de la estancia y acaba enfocando a los dos pequeños y aterrados protagonistas. La escena de la legendaria 'Parque Jurásico' tenía sobre todo tensión, pero también tenía un gazapo.

Un error que no fue detectado: justo cuando el dinosaurio abre esa puerta, aparece un brazo que parece "colocar" la cola del raptor para que no se eleve demasiado. Imposible darse cuenta si uno no se fija, pero una vez lo ves, como hizo este usuario en Reddit, ya no puedes dejar de mirar ahí.

Las películas no son perfectas. Lo cierto es que estos errores de producción que acaban formando parte de las cintas suelen acabar siendo parte integral de muchas de ellas. Más que una molestia, se ven como algo gracioso o curioso de esas producciones que de repente se vuelven algo más humanas.

Los más comunes, los de de continuidad (o 'raccord'). Los errores pueden ser de todo tipo: desde apariciones de personas que no debían estar en la escena —como un cámara que aparece en un reflejo— a fallos geográficos o históricos que muestran imprecisiones en la historia.

Los más comunes, no obstante, son los fallos de continuidad (o fallos de 'raccord'), que por ejemplo se aprecian en la longitud de un cigarrillo o el nivel de líquido de la copa de un personaje. Estos errores son comunes porque en el rodaje de las tomas es muy distinto al del montaje final, y aunque los hay sutiles, otro son claramente visibles.

'Parque pifiático'. El error descubierto por ese usuario de Reddit tardó 27 años en salir a la luz, pero esta es una película con muchas más pifias: en la célebre base de datos de IMDb se muestran 178 fallos o 'goofs'. La mayoría de ellos, sorpresa, de continuidad. Por ejemplo: tras una hora y seis minutos de película, cuando el T. Rex destruye en Explorer en el que Tim y Lex se encontraban se ve cómo en una toma su ropa está perfecta y limpia, y en la siguiente están cubiertos de barro.

Pifias legendarias. Pero como decimos, el cine está lleno de pifias fantásticas que ya forman parte de la cultura cinéfila. Julia Roberts pasaba de comer un cruasán a una tortita en Pretty Woman (y lo curioso es que no mucha gente se da cuenta de ello). En 'Pulp Fiction' la pared ya tenía agujeros de bala antes de que el chaval intentase acribillar a Samuel L. Jackson y a John Travolta (y fallase estrepitosamente).

Hay un montón más en pelis y más pelis: la mayoría de películas de IMDb tienen una sección dedicada a ellos, y en Reddit, cómo no, hay un subreddit llamado r/MovieMistakes enteramente dedicado al tema. Algunas de esas pifias suelen formar parte de listas curiosas, y este de Jurassic Park probablemente formará parte de alguna de ellas en el futuro.

