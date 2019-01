Acorn TV es el Netflix especializado en series británicas, y ya está disponible en España

Las plataformas de streaming de contenidos parecen seguir siendo tierra fértil para nuevos proyectos, y ahora acaba de llegar un curioso rival para gigantes como Netflix o HBO.

Se trata de Acorn TV, una plataforma que permitirá a los usuarios disfrutar de series británicas y que también incluirá producciones de otros países de habla inglesa como Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Su precio será de 4,99 euros al mes.

Series en inglés, pero no de Estados Unidos

Miguel Penella, CEO de la empresa matriz de Acorn TV, explicaba en la presentación del proyecto que "el boom del streaming es una realidad en España, donde el 74% de los usuarios consume contenidos a través de Internet, situando a España como el país de mayor penetración del streaming en todo el mundo, por encima de EEUU".

Lo curioso de esta plataforma es que se centra en el idioma inglés, pero deja fuera a todas las series de Estados Unidos, que es de donde proceden la mayoría de producciones de rivales como Netflix, Amazon o HBO.

Así, la nueva plataforma de streaming de contenidos se centra en contenidos del resto de países de habla inglesa que también cuentan con producciones de calidad.

Entre las destacadas en este inicio de actividad están 'Doc Martin', 'The Secret Agent', 'The Last Enemy' (una miniserie que protagonizó Benedict Cumberbatch en 2008), '19-2' (drama canadiense que ganó varios premios allí), 'Jack Taylor', 'Traffik' y 'Sword of Honour'.

La idea de los responsables de Acorn TV es la de hacer un estreno de una nueva serie a la semana y por ejemplo a lo largo de este mes y el siguiente se estrenarán 'Foyle's War', 'George Gently', 'The Clinic', además de series ya clásicas como 'Poldark', 'The Irish R.M.' o 'A dance to the Music of Time'.

Para acceder a estos contenidos los usuarios tendrán que pagar una suscripción de 4,99 euros al mes, lo que permitirá disfrutar de todos ellos sin anuncios. La nueva plataforma ofrece una prueba de una semana gratuita para evaluar el servicio.

