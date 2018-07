Las 25 series y documentales que los editores de Xataka recomiendan para este verano

Quien dijo aquello de que el plan de sofá, peli y mantita era para el invierno no ha tenido en cuenta la cantidad de series y documentales que hemos ido dejando en el debe durante nuestro ajetreado año. Vale que la manta la podemos a un lado, pero ¿por qué no aprovechar las vacaciones y esas siestas estivales para recuperar el tiempo perdido?

A continuación os mostramos 25 series y documentales recientes que los editores de Xataka recomiendan. Hay de todo: ciencia ficción, basados en hechos reales, dramas, humor... Pero todos nos han dejado con un gran sabor de boca. ¿Echas en falta alguno? Se aceptan sugerencias.

Alphago

Recomendado por Christian Rus

AlphaGo es la enésima batalla que enfrenta al hombre contra la máquina. Concretamente al mejor jugador del mundo en el Go, Lee Sedol, contra el primer ordenador que presumía de ganar a un humano, AlphaGo. Sedon había ganado este torneo 18 veces antes, pero no pudo hacer nada contra la inteligencia artificial.

Disponible en Netflix

Altered Carbon

Recomendado por Enrique Pérez

Una serie que nos traslada al futuro con unos escenarios sublimes. Si te gusta la ciencia ficción y quieres dejarte vislumbrar por los efectos y las posibilidades de la tecnología, en Altered Carbon tenemos una serie de diez episodios que nos cuentan una historia digna de una partida de Cyberpunk. Todo sea dicho, la interpretación de los actores y el guión acaba siendo algo flojo, pero aunque solo sea por disfrutar de los efectos HDR en una buena pantalla ya merece la pena. Si te gustó Blade Runner y te quedaste con ganas de más, Altered Carbon es una serie a la que hay que darle al menos una oportunidad.

Disponible en Netflix

Good Behavior

Recomendado por Adriana Izquierdo

Con la segunda temporada, 'Good Behavior' ('Buena Conducta') confirmó a Letty, su protagonista, como uno de los personajes más apasionantes de la televisión actual; pocas veces una serie se dedica 100% a desarrollar a una mujer tan compleja, con todas sus motivaciones, sus impulsos, su naturaleza, sus delirios y sus altibajos. El arco de transformación (o intentos de) es tan estimulante como coherente. Letty intenta seguir un camino y a veces huye, a veces se boicotea a sí misma, otras lucha, con frecuencia se castiga y está tan jodida que procesa todo lo que le ocurre con prismas rotos. Michelle Dockery está inmensa en este papel tan complicado, da una dimensión y una naturalidad que hacen mucho por el personaje.

Además de destacar por su personaje principal, 'Buena Conducta' también merece halagos por no descuidar a sus personajes secundarios, por conseguir que funcione su loca premisa (en parte gracias a la química y el carisma de Juan Diego Botto) y por equilibrar muy bien la comedia negra con el drama. En España la emitió TNT y está disponible en streaming bajo demanda en Sky.

Disponible en Sky

Cuerpo de élite

Recomendado por Frankie MB

Recogiendo el testigo de la película homónima, ‘Cuerpo de Élite’ se presenta como el enésimo homenaje a nuestra diversidad cultural a través de guiones y giros más propios de los tebeos de Francisco Ibáñez y la editorial Bruguera que de la televisión.

Con un reparto coral en el que no hay papeles pequeños, cinco agentes secretos al servicio del Ministerio del Interior le dan un disparatado giro a temas y personalidades de actualidad, ofreciendo al espectador trece episodios cargados de comedia ligera muy disfrutables.

Disponible en ATRESPLAYER

El cuento de la criada

Recomendado por Eva Rodríguez de Luis

La serie de HBO basada en el libro homónimo de Margaret Atwood habla de un futuro distópico que por momentos nos recuerda demasiado al presente: machismo institucionalizado, administraciones que deciden sobre el cuerpo de la mujer, recortes de libertades y derechos... 'El cuento de la criada' es una serie dura, muy dura, pero muy necesaria. Es cierto que la segunda temporada se me está haciendo bola precisamente por el excesivo morbo y detalle de las torturas.

Disponible en HBO y en Antena 3.

Eugenio

Recomendado por Santi Araujo

Es fácil criticar a alguien por sus acciones, pero el documental de Eugenio nos enseña que a una persona que ha tenido tal cantidad de éxito (y tan repentino) debemos comprenderla. Un acercamiento a una de las figuras más importantes del humor en la historia de España.

Disponible en Filmin.

Glow

Recomendado por John Tones

A partir de una premisa algo sospechosa de no ser capaz de dar pie a una serie memorable, GLOW cierra las bocas con su entrañable historia, ambientada en los años ochenta y en el mundo de la lucha libre femenina. Un grupo de perdedoras no solo por su condición de misfits de la vida, sino directamente por su condición de mujeres, descubren en un deporte que es todo teatro unas dobles personalidades que les ayudan a tirar adelante, y sobre todo, a hermanarse unas con otras.

El mensaje empoderante está claro en una serie que no renuncia ni a los toques amargos ni al ramalazo sórdido, pero que tampoco cae en dramatismos fáciles o en situaciones manidas, debido sobre todo al plantel de actrices, encabezadas por unas extraordinarias Alison Brie y Betty Gilpin. ¡Y menudos trompazos, oiga!

Disponible en Netflix.

Grand Prix Driver

Recomendado por Anna Martí

Lo único que le reprocho a esta serie es que es muy, muy cortita. Se trata de un documental sobre lo que ocurre entre bambalinas en una escudería de Fórmula 1, concretamente McLaren. Es un aliciente que sea justamente la que cuenta con Fernando Alonso, ya que aunque nos pueda gustar más o menos es un doble campeón de F1 (y ahora campeón también de las 24 horas de Le Mans) y tanto sus declaraciones como las de Stoffel Vandoorne, los ingenieros y los directivos son una parte importante del documental.

Lo que nos muestra es (en la medida de lo posible y sin desvelar secretos) cómo se prepara una temporada y cómo se afrontan los retos desde todos estos niveles (mecánicos, directivos, pilotos), tocando temas que van desde el motor hasta la publicidad en el monoplaza. Si te gusta la F1, aunque no seas fan de McLaren, es un documental de cuatro capítulos que te gustará, y aunque no seas aficionado probablemente también, porque la fotografía es una pasada.

Disponible en Amazon Prime Video.

La Casa de Papel

Recomendada por Javier Lacort

La Casa de Papel es un bofetón a todos los que damos por sentado que una serie española seguramente no merece ser vista por ser española. Esta es emocionante, está bien planteada, tiene un reparto a la altura de los mejores y maneja bien los ritmos para contar una historia realmente original.

No es perfecta (alguna interpretación cuestionable, un metraje quizás algo largo, introducción de relaciones amorosas con calzador…), pero quién lo es en esta vida. Además, El Profesor lo compensa todo.

Disponible en ATRESPLAYER y Netflix.

Legion

Recomendado por Israel Fernández

Series solventes hay muchas. Vivimos una especie de empacho donde las productoras agotan recursos y prenden la mecha de licencias compradas hace tres décadas. Podemos gritar sobre lo visceral en ‘Babylon Berlin’, el olor a cecina en ‘The Terror’, el crescendo solemne de ‘Conterpart’ o los alucinantes arcos finales en ‘Atlanta’, recién renovada para tercera temporada.

Pero yo, aquí y ahora, me quedo con ‘Legion’, porque llegué clamando como un estúpido eso de «no pueden existir series de superhéroes con unos mínimos de dignidad» y ahora estoy mordiéndome los nudillos esperando saber más, entender más y rebozarme más en el universo ficcional facturado por Noah Hawley. Ya pasó con ‘Fargo’: uno nunca sabe cuándo encontrará la pepita de oro bañándose en la charca del pueblo. Hasta que tropiezas con ella.

Mindhunter

Recomendado por Juan Carlos Lopez

Si he de quedarme con una única serie de las muchas que he disfrutado no solo durante el último año, sino durante la última década, elegiría, sin dudarlo un instante, Mindhunter, la serie inspirada en hechos reales que David Fincher está «tejiendo» para Netflix.

Me gusta por muchas razones, pero, sobre todo, por su indiscutible calidad cinematográfica, por lo interesante que es lo que cuenta, y también por la forma en que lo cuenta. No es una serie convencional en la que dos agentes del FBI persiguen a varios psicópatas; lo que realmente me parece interesante es que describe con precisión quirúrgica el desarrollo de las técnicas de identificación de asesinos en serie mediante la interpretación de la psicología de estos criminales. Además, los cuatro actores sobre cuyos hombros descansa el hilo argumental interpretan sus personajes de maravilla. Algo, por otra parte, habitual en las películas de Fincher, lo que avala su capacidad como director de actores. Creo que es una serie imprescindible para todos aquellos a los que nos gustan las tramas policiacas y de investigación criminal.

Disponible en Netflix.

Minimalism

Recomendado por Pedro Santamaría

Más allá del concepto del minimalismo, de lo que se cuenta acerca de cómo las empresas y la propia sociedad nos impulsa a consumir, para mi el documental de Minimalism me atrapa por las historias de sus dos protagonistas, por cómo está contando y por las ganas que genera de buscar nuestro propio minimalismo.

Disponible en Netflix.

Paquita Salas

Recomendado por Toni Castillo

Se ha hablado mucho de la serie 'Paquita Salas' y a mí, particularmente, me encanta. Dada la corta duración de sus capítulos y temporadas, yo creo que vale la pena verla un poco solamente por probar. La primera temporada es genial en mi opinión, pero es que la segunda... Maravillosa. La supuesta historia, a modo de falso documental, de una de las mejores representantes de actores y actrices de los noventa es sumamente especial.

Disponible la primera temporada en Flooxer y en Netflix.

Ozark

Recomendado por Raúl Álvarez

‘Ozark’ es una de las pocas series que me enganchó desde su primer capítulo, y es que esa estética oscura con tonos azulados, paisajes desolados y música con cierto ritmo deprimente, se mezclan de forma perfecta con la temática de la serie. Muchos la han catalogado como la “Breaking Bad de Netflix”, tal vez por la temática con drogas y narcotráfico, pero la realidad es que ‘Ozark’ va por otro camino, uno que nos hace sentir el dolor y la desesperación de una familia, la cual lucha por trabajar en equipo a pesar de fallar una y otra vez.

Disponible en Netflix

Project Icarus

Recomendado por Yúbal Fernández

Ícaro: Un documental imprescindible para entender hasta qué punto está institucionalizado el dopaje en los deportes. Un investigador parte del escándalo de Amstrong e intenta documentarse sobre cómo es el dopaje en el ciclismo, y acaba descubriendo un entramado ruso en todas las disciplinas deportivas que terminó con la expulsión de Rusia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.

Disponible en Netflix.

Safe

Recomendado por Rubén Márquez

Imagino que no seré el único que piensa que actualmente hay una sobredosis de series de asesinatos. The Killing y propuestas similares han calado fuerte y ahora parece que todo se reduce a eso, misterios que se cuecen lentos y que a veces tardan una o más temporadas en resolver algunos de sus enigmas.

Además de porque Michael C. Hall me parece la mejor persona, Safe me ha gustado especialmente porque sigue ese estilo pero se aleja de su ritmo, siendo capaz de generar y resolver misterios con una velocidad y facilidad pasmosa. Es muy probable que no se lleve ningún premio a la propuesta más original, pero como serie con la que maratonear este verano me parece una apuesta segura.

Disponible en Netflix.

Spielberg (HBO)

Recomendado por Pedro Santamaría

A los que nos gusta el cine, crear contenido,... Spielberg es una de esas personas que han marcado. En el documental de HBO se muestran muchas cosas pero la principal es la duda que genera si pensamos qué habría pasado si Spielberg no hubiese existido.

Disponible en HBO

The Expanse

Recomendado por Santiago Campillo

Es un thriller político con tintes, a veces, de novela negra pero dentro de un marco de ciencia ficción. El futuro que presentan, aunque fantástico, es bastante plausible, lo que lo hace más interesante. Los toques científicos, sin ser lo importante de la serie, le dan un sabor especial, y la acción, el misterio y la trama política le proporcionan una mezcla fuerte y contundente. Es una serie que engancha, especialmente si te gusta el espacio, y más aún si alguna vez te has preguntado hacia dónde se dirige la humanidad.

Disponible en Netflix

The Good Fight

Recomendado por María González

Es el spin-off de 'The Good Wife', una serie de abogados de la que hemos hablado en numerosas ocasiones por su trato realista de la tecnología. 'The Good Fight' sigue siendo una serie de abogados y quizá algo más floja en lo que a tecnología se refiere, pero si te gustó la original, seguramente te encante también ésta. Con Dianne de protagonista y numerosas caras conocidas, posee una trama que engancha desde el primer momento y auténticos capitulazos.

Disponible en Movistar+.

The punisher

Recomendado por Lidia Rodríguez

The punisher está disponible en Netflix en su primera temporada y va camino de la segunda. Yo no soy mucho de series de acción, pero la verdad es que la historia de Frank Castle es de las que más me ha gustado dentro del universo Marvel. Creo que el trabajo que hace John Bernthal como protagonista de la serie, cómo es capaz de reflejar la historia pasada del personaje y llevarla a los acontecimientos que suceden en el presente, es muy destacable. Incluso hasta el punto de que simpatizas realmente con él: sabes que es un tío que mata sin ningún tipo de problema a todo el que se le pone por delante pero llegas a entender por qué lo hace, sus razones y sus motivaciones.

Quizás la primera mitad de la temporada es algo más floja, pero durante la segunda mitad yo me quedé pegada al sofá y queriendo ver un capítulo detrás de otro. Sí es cierto que algunas de las escenas de acción en las que Castle mata a sus enemigos puede resultar un poco “truculenta” y “sangrienta” (sin duda mucho más de lo que podemos ver en otras series de Marvel), pero creo que eso le suma credibilidad al argumento y es necesario para entender quién es Castle. ¡Esperando con ganas la segunda temporada!

Disponible en Netflix.

The Terror

Recomendado por Javier Jimenez

La mañana del 19 de mayo de 1845 el capitán John Franklin y su tripulación levaron anclas del puerto de Greenhithe, casi en la desembocadura del Támesis. Buscaban el paso del Noroeste, la (en aquella época teórica) ruta marítima que uniría el Atlántico y el Pacífico por el norte de Canadá.Nunca volvieron a casa.

Esa es la base sobra la que se levanta 'The Terror': 129 hombres perdidos y un enigma que ha durado 170 años. Lo demás es ficción. Sin embargo, tanto la serie como la novela de Dan Simmons reconstruyen tan bien la desolación del ártico, el miedo de la expedición y la inquietante belleza del aquel infierno blanco que los toques de terror góticos se vuelven secundarios. La serie es imponente, pero el motivo fundamental para recomendarla en verano es que no se me ocurre mejor forma de pasarlo viendo como gente se muere de frío en la Isla del Rey Guillermo.

Disponible en AMC.

The Toys That Made Us

Recomendado por María González

Un documental sobre la historia de los juguetes más importantes de las últimas décadas. Está en Netflix y tiene dos temporadas. En mi caso, y como apasionada de LEGO que soy, no me pude perder el episodio que tienen dedicado a ésta popular marca de los juguetes de construcción. No son episodios muy largos y, en el caso del de LEGO, eché de menos algo más de profundidad y detalle, pero se hacen muy cortos y son muy entretenidos.

Disponible en Netflix

Wild Wild Country

Recomendado por Miguel López

Wild Wild Country, dirigido por Chapman Way, cuenta en 6 capítulos la historia de cómo una secta india se asentó en un tranquilo pueblo de los Estados Unidos y se convirtió en la pesadilla no sólo de sus habitantes, sino de la legislación en todo el estado.

Es un caso real, que te fascina y provoca escalofríos al mismo tiempo, y te demuestra de lo que son capaces de hacer algunos grupos con tal de cumplir sus objetivos. Para ver con calma mientras estamos viajando o descansando en nuestro retiro vacacional.

Disponible en Netflix.

Wormwood

Recomendado por Alberto Diéguez

Hay veces que los documentales pueden superar cualquier ficción, tanto por la historia y los giros que tiene su investigación como por cómo se narran los hechos. En este sentido 'Wormwood', serie que intenta investigar la muerte en extrañas circunstancias de un científico vinculado al proyecto MK-Ultra, es un documental único, que mezcla de un modo innovador dramatización, entrevistas y testimonios.

Disponible en Netflix

Young Sheldon

Recomendado por César Muela Hacía tanto que no me enganchaba con una serie. Confieso que dejé aparcada The Big Bang Theory hace años por la rutina de los personajes y por el acomodamiento de las tramas, pero eso de conocer la infancia de Sheldon me llamaba la atención.

¡Y qué bien hecha está Young Sheldon! Además de lo genial que es el niño protagonista (Iain Armitage) y los golpes de humor que tiene por los choques sociales que tiene un chaval de 9 años con asperger (es en realidad un problema, pero la narrativa es delirante), refleja la realidad de Texas de 1989, muy llamativa por la orientación científica de Sheldon. Y el personaje de su hermana, Missy, es de lo mejor de la serie.