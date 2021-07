13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'La guerra del mañana', recetas del Studio Ghibli y mucho más

Si te gusta la acción excesiva, mayúscula y bigger than life, este fin de semana tienes un par de ejemplos de buenos, ruidosos y bombásticos blockbusters, tanto en salas ('Fast & Furious 9') como en casa ('La guerra del mañana'). Y si eres de placeres más sencillos, no temas: esta selección de 13 planazos para el finde tiene todos los frentes cubiertos.

'Fast & Furious 9'

Con más de un año de retraso a causa de la pandemia llega al fin a nuestras pantallas (y tras arrasar en taquilla en su estreno estadounidense) la nueva entrega de la saga de chatarrería rodada de Vin Diesel. Aquí Dom Toretto y Letty (Michelle Rodríguez) viven una vida apacible retirados del mundanal ruido y las altas velocidades, pero reciben una visita de sus antiguos compañeros que les pondrá de nuevo en marcha, implicando a un personaje desaparecido del pasado de Dom: su hermano (John Cena).

Ya en cines

'Mandíbulas'

La última extravagancia del inclasificable Quentin Dupieux, director de comedias de culto como 'Rubber' o 'Wrong', es otra aproximación a un cine más comercial después de la delirante y algo turbia 'La chaqueta de piel de ciervo'. En este caso la historia toma la forma de una especie de buddy movie idiota, con un par de perdedores que encuentran una mosca gigante y deciden amaestrarla para ganar una fortuna. Un canto a la amistad y al descerebre.

Ya en cines

'La guerra del mañana'

Una superproducción que inicialmente iba a ser distribuida por Paramount ha acabado siendo adquirida por Amazon Prime Video, que se hace así con uno de los blockbusters más espectaculares del verano, un auténtico despliegue pirotécnico en el que hay incluidos viajes en el tiempo. Chris Pratt ('Guardianes de la Galaxia') e Yvonne Strahovski ('The Handmaid's Tale') son los protagonistas de esta montaña rusa anti-alien en el que un pelotón de soldados intenta detener una invasión extraterrestre desplazándose al futuro, cuando la humanidad está casi condenada.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'La calle del terror (Parte 1): 1994'

Netflix presenta a partir de esta semana una trilogía de películas basada en unas novelas de R.L. Stine, creador de los libros de 'Pesadillas'. Se presentarán una por semana, cada una ambientada en una época y esta es la primera, con un grupo de adolescentes enfrentándose al mal ancestral que lleva tres siglos arrasando su ciudad. Más violenta e inteligente de lo que aparenta su envoltorio, es la cita imprescindible de la semana si te gusta el género slasher.

Disponible en Netflix

'Willy's Wonderland'

No hay fin de semana completo sin un disparate de Nicolas Cage (ese es el ritmo al que rueda también), y esta vez es el turno de una película que parece haber sido concebida como auténtico surtidor de memes y gifs. Da vida a un empleado de un parque de atracciones que se encarga de limpiarlo por las noches... hasta que es atacado por un grupo de diabólicos muñecos animatrónicos asesinos.

A partir del domingo en Movistar+ y Filmin

'The Procession to Calvary'

Cómo habría sido 'Monkey Island' de haber sido desarrollada en la Flandes del siglo XVI por un viajero del tiempo fan de los Monty Python. Una definición bastante estrafalaria pero muy ajustada de 'Four Last Things' a cargo de su autor, Joe Richardson, que llega a consolas (tras su paso hace un año por PC) con una secuela de esta videoaventura clásica con gráficos enteramente pictóricos y animados con tronchante y rudimentaria técnica terrygillianesca. Esta vez daremos vida a una guerrera que, tras acabar las Cruzadas, decide aplacar su sed de sangre aniquilando a su regente.

Disponible para Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch

'Zombies Ate My Neighbors' y 'Ghoul Patrol'

DotEmu, responsables del sensacional 'Streets of Rage 4', se han encargado de revitalizar dos clásicos de los 16 bits de LucasArts, 'Zombies Ate My Neighbors' y su secuela, 'Ghoul Patrol', para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. En ellos, dos hermanos se enfrentan a todo tipo de criaturas monstruosas en un par de run and gun finísimos y de pura gloria pixelada, que se disfrutan en todo su esplendor en cooperativo de dos jugadores.

Disponible en Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch

'The Spectrum Retreat' gratis

Aunque no es tan espectacular como los recientes regalos que ha hecho la Epic Store en pasadas semanas, este puzle futurista no es nada desdeñable: es un rompecabezas en primera persona ambientado en un futuro cercano. Concretamente, en el hotel The Penrose, con un estilo de decoración art déco, y con misterios relacionados con la física y los colores. Puedes reclamarlo en la tienda de Epic y será tuyo para siempre.

Disponible gratis para PC en la Epic Games Store

'Wonder Boy: Asha in Monster World'

Un mes después de su llegada a PC aterriza en consolas este remake del clásico plataformero 'Monster World IV', que reformula las mecánicas y gráficos del original, dándoles un aspecto 2.5D. El remake nos vuelve a poner en las babuchas de Asha, que tiene que rescatar a cuatro espíritus elementales para impedir que su mundo se suma en el caos. Esta nueva versión ha sido dirigida por el creador del juego original, Ryuichi Nishizawa.

Disponible en PC, Nintendo Switch y PS4

'Las recetas de las películas del Studio Ghibli' (Minh-Tri Vo)

No hay que profundizar mucho en el cine de Studio Ghibli para percibir que el cine de la compañía está íntimamente asociado a la comida. Este recetario entresaca algunos de los platos más significativos de sus películas, como los anman (bollos rellenos de judías azuki) de 'El viaje de Chihiro', el ramen de 'Ponyo en el acantilado', el bentō de 'Mi vecino Totoro' o el pastel de arenque y calabaza de 'Nicky, la aprendiz de bruja'. Una veintena de platos para cocinar y aprender.

'El mapa de los instantes perfectos (Lev Grossman)

Amazon Prime Video lo adaptó en una película que fue una de las grandes sorpresas de principios de año, con una pequeña y efectiva historia romántica de bucles en el tiempo. Ahora llega traducido al español el libro original, un best-seller young adult que cuenta cómo un joven de diecisiete años atrapado en un bucle temporal ve cómo se repite eternamente el mismo día de verano hasta que descubre a Margaret, una chica misteriosa que está atrapada en el bucle con él.

'El invierno del dibujante' - Edición ampliada (Paco Roca)

Una de las grandes obras del cómic reciente español cumple diez años y Astiberri lo celebra con una edición ampliada con una docena de páginas inéditas que incluyen una historia nueva que prolonga la narración original. Aquí conoceremos la historia real de cinco historietistas de éxito en Bruguera (Cifré, Conti, Escobar, Giner y Peñarroya) que en 1957 decidieron abandonar la editorial y montar su propia revista. Un empeño condenado al fracaso que aquí está contado con la ironía y nostalgia propios del autor de 'Arrugas'.

'Érase una vez en Hollywood' (Quentin Tarantino)

La primera novela firmada por Quentin Tarantino se remonta a la que es su última película hasta la fecha, del mismo título. Aquí, Tarantino se vuelve a centrar en el personaje del actor de televisión en decadencia Rick Dalton, abocado al alcohol y en busca de un papel que lo redima, y Cliff Booth, su doble de escenas de acción y veterano de guerra. Retomaremos la presencia de figuras reales como Sharon Tate o Charles Manson, todo en una reformulación de lo que vimos en la película con el inequívoco toque Tarantino en los diálogos y la acción.