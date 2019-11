N. K. Jemisin, la escritora de ciencia ficción que ha sido capaz de ganar tres premios Hugo seguidos

Para hablar de Nora K. Jemisin, la autora de ciencia ficción más importante de la actualidad tanto a nivel de ventas, como de premios y crítica, es inevitable presentar el término afrofuturismo. Buena buena parte de su obra está encuadrada dentro del movimiento. De la información que viene en la Wikipedia, me permito traducir libremente: “Afrofuturismo es un tipo de estética cultural, filosofía científica e histórica que explora el desarrollo interseccional entre la cultura de la diáspora africana y la tecnología.”

Entre los temas habituales que suele englobar este movimiento se encuentra el feminismo (relacionado con lo racial, el género y la identidad sexual), lo “grotesco” (esa nueva estética que busca perturbar, cambiar lo establecido anteriormente), la alienación (la capacidad de crear nuevas verdades, nuevos mundos aparte de la narrativa cultural dominante), el agua (como símbolo tanto del borrado como de la existencia de otras vidas) y, como no podía ser de otra manera, la recuperación (de las identidades y perspectivas a lo largo de la historia).

Nora K. Jemisin nació en 1972 y es una escritora dedicada a la ciencia ficción y la fantasía, en sus ficciones (también en sus ensayos aunque no se prodiga tanto) explora una gran cantidad de temas, muchos de ellos ya comentados anteriormente al hilo del afrofuturismo. Trabajó mucho tiempo como orientadora profesional pero gracias al exitoso Patreon que lanzó en 2016, ahora se dedica a escribir a tiempo completo. Aunque dedica parte de su tiempo a algún periódico (En The New York Times tiene una columna bimensual llamada ‘Otherwordly’) e incluso ha participado en las novelizaciones de la franquicia ‘Mass Effect’, el principal núcleo de su obra está fundamentado en la ficción fantástica y/o de ciencia ficción.

El comienzo: La Trilogía de la Sucesión

Se estrenó con una trilogía (‘The inheritance trilogy’, 2010 a 2011) que consta de tres libros, sólo dos de ellos fueron publicados por Minotauro en 2012: ‘Los cien mil reinos’ (‘The hundred thousand kingdoms’, 2010) y ‘Los reinos rotos’ (‘The broken kindoms', 2010). La tercera entrega (‘The kingdom of Gods’, 2011) permanece inédita todavía.

La trilogía narra las aventuras de Yeine de Darr, una exiliada que, tras saber de la muerte de su madre en extrañas circunstancias, será convocada a la gran ciudad Cielo en la que se le comunica que es una posible heredera al trono. Ya en esta trilogía se pueden atisbar, a pesar de ser obras primerizas, constantes que luego aparecerán en su trilogía de la madurez y conforman una más que loable fantasía con un alto grado de entretenimiento.

El camino hasta llegar a sus grandes éxitos

A continuación se lanzó con ‘The Dreamblood Duology’, formada por dos novelas: ‘The killing moon’ y ‘The Shadowed Sun' (ambas de 2012) desgraciadamente inéditas también en nuestro país. En ellas, su protagonista Ehiru, ha jurado mantener en paz la gran ciudad de Gujaareh, él y otros de su especie se dedican a reunir magia mientras la gente está durmiendo y usarla para proteger la ciudad, todo cambiará cuando los soñadores empiecen a ser asesinados, entonces tendrá que resolver quién está haciendo estos asesinatos ya que la existencia de la ciudad corre peligro.

Aquí Jemisin empieza a demostrar su innata capacidad para crear mundos aparte de los que conocemos, mundos de fantasía pero que le sirven como contexto para reflexionar sobre cuestiones más profundas y radicales relacionadas con el poder, la lucha de clases o el feminismo. Lo mejor de todo es que, al mismo tiempo, la escritura de Jemisin es muy ornamentada y cuidada, rozando el lirismo más delicado en muchos pasajes.

La confirmación, tres premios Hugo consecutivos

Y con esto llegamos a su trilogía de madurez, la multipremiada ‘Trilogía de la tierra fragmentada’, formada por tres libros excepcionales: ‘La quinta estación’ (‘The fifht Season’, 2015), ‘El portal de los obeliscos’ (‘The Obelisk Gate’,2016) y ‘El cielo de piedra’ (‘The Stone Sky’, 2017). En estos se puede encontrar una autora imaginativa y audaz, con una capacidad sobrenatural para crear nuevos mundos que conviven a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción, de hecho, da la sensación de que estás fronteras se desvanecen creando algo que se fortalece en esas incertidumbres.

Desde el punto de vista del estilo, la autora adopta una arriesgada segunda persona, muy inmersiva (que puede resultar incómoda) que hace que el lector/a viva la aventura de una manera más cercana a lo habitual. El tratamiento de los personajes y de las tramas está muy depurado, adoptando toda una serie de matices y evoluciones en el primer caso, y dando sorpresas fabulosas a quien lo lee en el segundo. De una manera muy sutil, los temas anteriormente mencionados (feminismo, lo grotesco, etc…) están más que presentes pero se integran de manera fluida en la historia. Es una saga única, diferente y muy personal.

Otro triunfo, transitando por los cuentos

Su última publicación oficial, recién salida en España, es la antología de cuentos ‘La ciudad que nació grandiosa y otros relatos’ (‘How long ‘til Black future Month’, 2018). Su primera recopilación de historias cortas. Curiosamente, el nombre la selección en inglés viene de un ensayo sobre el afrofuturismo publicado por la autora en 2013, pero no está incluido aunque desvela la clara intención de la autora de que la gente descubra el afrofuturismo.

Vale muchísimo la pena, sobre todo si te gustan las distancias cortas, sumergirse en esta recopilación porque todos ellos suponen, en conjunto, una evolución literaria de la autora a lo largo del tiempo. De hecho, muchos tienen pequeñas semillas a punto de germinar y que luego desencadenaron sus novelas más largas. Y, como no podía ser menos, aunque ella quizá no sea consciente, como comenta en el prólogo, Jemisin es una gran autora de cuentos igualmente.

Hoy en día, Nora K. Jemisin resulta imprescindible para entender los caminos que está siguiendo la ciencia ficción y la fantasía. Cualquier lector/a (no sólo de género) debería lanzarse, sin dudarlo, a conocer su obra. Este corpus refleja como nunca el zeitgeist de nuestra sociedad; como bien dice en uno de sus cuentos: “Los monstruos estaban entre nosotros. No hace falta salir al espacio para encontrarlos.” (de ‘Caminar despierta’, traducción de David Tejera Expósito).