Rebajas en el Samsung Galaxy S9 y el límite 48 horas de El Corte Inglés: estamos Cazando Gangas

Rebaja en toda la gama All in One Lenovo Ideacentre en El Corte Inglés. El modelo 300-23 por 499 euros, un descuento de 100 euros. Ordenador con pantalla de 23 pulgadas para tareas básicas. En versión más potente y más grande también está de oferta: 1.365 euros para el modelo de 27 pulgadas con pantalla táctil, procesador i5, 8 GB de RAM, almacenamiento combinado de 256 gb SSD + 1 TB y gráfica GT 940A de 2 GB. Y finalmente, hay oferta en el modelo intermedio, un all in one algo más potente y grande también con chip i5, 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro y gráfica GT 940A de 2 GB, por 899 euros.