Windows Live Essentials: qué són y cómo se pueden descargar en Windows 10

Vamos a explicarte qué son los Windows Live Essentials y cómo puedes instalar esta recopilación de aplicaciones míticas abandonada ya por Microsoft y que ha dejado de estar en sus servidores oficiales. También conocida simplemente como Windows Essentials, esta compilación es el método con el que puedes instalar Movie Maker y alguna otra aplicación mítica en Windows 10, aunque ya te aviso que algunas como Messenger no funcionan,

Vamos a empezar explicando qué es exactamente Windows Live Essentials y qué aplicaciones lo componen. Luego, te daremos todos los pasos que debes dar para su instalación, así como la página más fiable donde puedes bajarte el paquete sin arriesgarte a infectar tu ordenador con malware.

Qué son los Windows Live Essentials

Windows Live Essentials era una recopilación de aplicaciones gratuitas creadas por Microsoft, y que se ofrecían en un único paquete para facilitar tu instalación conjunta. La recopilación fue lanzada como tal en 2005, y tuvo varias versiones en las que que se iba cambiando la alineación de aplicaciones incluidas.

Y hablamos en pasado porque la última versión de Windows Live Essentials fue lanzada en 2012, pero tras la salida de Windows 8 en octubre de ese año, se decidió integrar en el sistema operativo algunas de esas aplicaciones, aunque hubo otras que quedaron fuera y directamente se discontinuaron.

Actualmente, Microsoft ya ha abandonado este proyecto y ya no tiene en sus servidores ningún Windows Live Essentials. Sin embargo, hay repositorios en los que todavía puedes descargar la versión de 2012. Hay muchos usuarios que deciden bajarla para instalar el mítico Movie Maker de Microsoft, cuyo desarrollo fue abandonado en 2017. Existen alternativas a Movie Maker, pero hay gente a la que le gusta intentar seguir con el clásico.

En el paquete de Windows Live Essentials 2012 también había otras aplicaciones como OneDrive, Photo Gallery, Mail, Writer y el mítico Messenger. Algunas de ellas como Mail o Messenger ya no funcionan correctamente, aunque en el caso de Movie Maker parece que sí que puede ser aprovechada no sin errores.

Para descargar Windows Live Essentials 2012 tendrás que ir a los repositorios de Internet Archive. Se trata de un archivo virtual en el que se almacenan versiones antiguas de páginas web y aplicaciones de las últimas décadas, así como libros, películas o música.

Internet Archive es una biblioteca virtual ampliamente reconocida, por lo que garantiza que el instalador que te descargues de ella esté sin infectar con ningún malware y no haya sido manipulado más allá de para asegurarse de que funciona en las últimas versiones de Windows. Vamos, que es seguro, mientras que si te bajas la aplicación de otras páginas menos conocidas siempre existirá el peligro de que contenga sorpresas no deseadas.

Cómo descargar Windows Live Essentials

Lo primero que tienes que hacer para descargar e instalar Windows Live Essentials 2012 en Windows 10 es entrar en su perfil en Internet Archive. En esta página, ve a la parte derecha y elige una de las dos opciones de descarga de Download Options. Puedes descargarlo por torrent con la opción Torrent o directamente desde la web con la opción Windows Executable.

Una vez la hayas descargado, independientemente del método elegido, ejecuta la aplicación wlsetup-all.exe para lanzar el instalador de Windows Live Essentials 2012.

Una vez lances el instalador tendrás dos opciones a la hora de instalar las aplicaciones. Si pulsas sobre Install all of Windows Essentials instalarás todas las aplicaciones que componen el paquete. Esto es lo recomendado si quieres probarlas todas. Sin embargo, también puedes pulsar sobre la opción Choose the programs you want to install para elegir sólo algunas de las aplicaciones que incluye el paquete.

Si pulsas en Choose the programs you want to install, en la siguiente pantalla podrás seleccionar las aplicaciones que quieres instalar (1). También te detectará las aplicaciones que están instaladas, como por ejemplo OneDrive. Una vez hayas elegido las que quieres, puedes pulsar en el botón Install (2) para proceder a su instalación.

Durante los próximos segundos o minutos, el instalador procederá a instalar las aplicaciones elegidas en tu ordenador. Al acabar el proceso es posible que recibas un mensaje de error, aunque este error de instalación no siempre significa que no se haya instalado la aplicación correctamente, ya que puede deberse a las compatibilidades o que es un software desfasado.

Busca la aplicación de Essentials que quieras usar en el menú de inicio para asegurarte de si se ha instalado correctamente. Si la ves aparecer, es posible que todo haya salido bien pese al error de instalación. Para asegurarte ejecuta el acceso directo.

Si todo sale según lo previsto, lo primero que te debería aparecer es el acuerdo de licencia de la aplicación. En ella, pulsa sobre el botón Accept para acordar la licencia y ejecutar la aplicación que hayas elegido. Este acuerdo sólo te aparecerá la primera vez que la abras.

Y ya está. Si todo ha ido bien podrás empezar a utilizar alguna de las aplicaciones de Essentials. Eso sí, has de recordar que la mayoría de aplicaciones ya no funcionarán correctamente, por lo que puede que no puedas ejecutarlas o recibas errores al intentar usarlas. Aun así, si tienes curiosidad nunca está de más bajarlas para curiosear.