Whee: qué es y cómo funciona la alternativa a Instagram creada por TikTok

Vamos a explicarte qué es Whee, la nueva aplicación o red social creada por TikTok. Se trata de una red social pensada para compartir fotografías con el resto de personas, y mantenerse conectado con amigos cercanos mediante "momentos espontáneos de la vida".

Por lo tanto, estamos ante una nueva alternativa a Instagram, que a diferencia de otras alternativas a Instagram como Vero, tiene detrás a una gran empresa con otra red social que ya tiene millones de usuarios. Vamos a explicarte lo que es y sus principales funciones.

Qué es Whee

Whee es un nuevo servicio creado para compartir fotos con otros contactos, que es la finalidad con la que nació inicialmente Instagram. De hecho, hay muchos parecidos entre ambas redes sociales, por lo que muchos consideran que TikTok le ha robado la idea a Instagram de manera que Instagram ha robado otras.

Lo que propone Whee es ofrecerte una ventana para compartir fotos con los contactos. Esto lo puedes hacer de manera relativamente privada, eligiendo a quienes realmente desees compartir fotos que pueden ser tomadas al momento o desde nuestra galería.

La principal diferencia entre Whee e Instagram es que Whee no permite el acceso público a tu contenido, esto quiere decir que una persona aleatoria no puede entrar en tu cuenta y ver lo que subes. Tu contenido solo puede compartirse con los usuarios que añadas a tus contactos.

Whee ofrece un diseño sencillo y minimalista, y con muy pocas opciones para que se pueda utilizar sin demasiadas complicaciones. La importancia la tienen las fotos de tu gente cercana, y también tendrás funciones de chat para charlar con esa persona.

Por lo tanto, Whee es una especie de copia de Instagram pero basada en compartir el contenido de una forma más privada, sin que las fotografías que subas sean públicas. Esto es algo que ya puedes hacer en Instagram configurando tu cuenta como privada, pero Whee basa toda su experiencia en ello.

Actualmente, Whee todavía no está disponible en España, por lo que no lo puedes descargar en tu móvil. E incluso si pudieras descargar su APK, el acceso al servicio está limitado por IP y tiene vetadas las VPN, por lo que no puede usarse aun. De momento solo está en Singapur, y habrá que esperar a un posible lanzamiento global en el futuro.

Cómo funciona Whee

La manera de funcionar de Whee es sencilla. Decides sacar una foto, que puede ser al momento con la opción de cámara o desde la galería, y luego la publicas para que la vean solo tus contactos. Por lo tanto, el ser amigo de alguien es vital, y si quieres ver el contenido de un usuario tendrás que enviar una solicitud de amistad y que le acepte.

A la hora de publicar fotos, Whee te va a permitir editarlas y embellecerlas con distintos tipos de filtro. Vamos, que seguirás pudiendo adaptarlas y recortarlas para que se vean como más te guste.

Cuando publiques una foto, Whee tendrá un espacio para los likes y otro para los comentarios, justo igual que Instagram. Además de esto, también tienes un apartado de chats desde el que charlar con las personas que hayas añadido a tus amistades.

Whee, por lo tanto, tiene pestañas para crear contenido, ver tu contenido y recibir sugerencias del contenido que publican tus amistades. Cuando entres a tu perfil de contenido, verás que es muy parecido a Instagram, aunque marcando los meses en los que se publicó cada fotografía.