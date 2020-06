WebView del sistema Android: qué es, qué beneficios tiene y por qué hay que tenerlo actualizado

Vamos a explicarte qué es exactamente el componente WebView del sistema Android, uno con el que posiblemente te hayas topado al actualizar las apps de tu móvil cuando él también se actualiza como si fuera otra aplicación. No se trata de ninguna aplicación instalada sin que lo sepas, sino de un componente interno muy importante para muchas aplicaciones.

Sin este componente, las aplicaciones no podrían abrir páginas webs a nivel interno como si estuvieran utilizando un navegador. Pero para que lo entiendas mejor, también te vamos a explicar qué beneficios tiene este componente y por qué es muy importante que siempre lo mantengas actualizado.

Qué es el Android System WebView

Android System Webview es un componente interno de Android, e implementa en el sistema operativo la tecnología de Chrome. Su misión principal es la de permitir que las aplicaciones que tengas puedan mostrar contenido web dentro de la propia app.

Imagínate por ejemplo que entras en la app de Facebook, o incluso en una de mensajería, y que en esta aplicación pulsas sobre un enlace. En vez de tener que abrir el enlace directamente en un navegador, lo que supondría abrir una app aparte y enviarle a esta la dirección que quieres visitar, WebView permite que la web se abra directamente en la aplicación. Por eso, aunque tengas una web abierta, si vas a la vista de apps verás que estás todavía dentro de la propia app.

Por lo tanto, podríamos decir que Android System WebView permite que cualquier app pueda tener un navegador interno basado en Chrome, y que por lo tanto tú puedas ahorrar tiempo la hora de abrir enlaces dentro de las aplicaciones. Además de tiempo, también te ahorras en tener que ir cambiando de aplicación para ver webs y volver a lo que estabas haciendo.

Pero este navegador interno para las apps no es exactamente como Chrome. Para que la experiencia sea fluida y no tarde demasiado en cargar, se trata de un navegador interno muy limitado en el que simplemente puedes ver el contenido de una web. Pero no vas a poder gestionar pestañas ni muchas otras cosas, es para consultas puntuales, y si quieres más tendrás que abrir la web en tu navegador.

Qué beneficios tiene

El principal beneficio de esta tecnología es que tus aplicaciones tienen la forma de mostrarte rápido el contenido de una web. Se hará de una forma completamente nativa y sin tener que abrir aplicaciones aparte, ya que la web carga directamente dentro de la app en una ventana que se abre por encima, y que al cerrarla vuelves al punto en el que estabas en la app.

También te aseguras de que la tecnología para abrir webs dentro de las apps esté centralizada, y que no dependas del navegador interno que pueda implementar cada desarrollador. Sabrás que se va a utilizar Chrome, lo que te da no sólo un método bastante rápido para navegar, sino también un entorno seguro para visitar las webs que abres.

De cara a los desarrolladores, esta tecnología les facilita integrar enlaces a páginas externas dentro de sus aplicaciones. Además, también pueden implementar funciones que solo se pueden configurar vía web sin necesidad de tener que crear un navegador interno o enviar a los usuarios fuera de las aplicaciones.

Así dicho, puede parecer una función menor o un pequeño detalle. Pero ahora piensa cuántas veces abres una web dentro de una aplicación, y cómo al hacerlo no se abre un navegador externo. Si te fijas en esto según vayas utilizando tus aplicaciones, verás que es una tecnología que estás utilizando más de lo que parece en muchísimas aplicaciones.

Por qué es importante tenerlo actualizado

Aunque no es un navegador como tal, sino simplemente un componente, esta es una función muy utilizada por muchas aplicaciones. Esto quiere decir que cualquier vulnerabilidad que se descubra podría causar grandes estragos a millones de usuarios, y de ahí la importancia de tenerla siempre actualizada para recibir todas las mejoras y parches que estén relacionados con la seguridad del componente.

Además, también es importante mantenerla actualizada para asegurarte de tener siempre la experiencia más optimizada. Como cualquier componente de cualquier sistema operativo, según va utilizándose en nuevos dispositivos con nuevo hardware, y en nuevas versiones del sistema operativo, el componente va puliéndose y optimizándose al paso mediante continuas actualizaciones.

El componente se actualizará como si fuera una aplicación aparte, lo que quiere decir que cuando estás actualizando tus apps te aparecerá en la lista. Si llevas tiempo sin verlo actualizarse o si no estás seguro, siempre puedes buscar WebView dentro de Google Play para ver si tienes actualizaciones pendientes.