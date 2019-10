VoIP: qué es y cómo funciona

Vamos a explicarte qué son y cómo funcionan las llamadas VoIP, o mejor dicho, el protocolo VoIP que se utiliza para hacer llamadas de voz a través de Internet. Se trata de un método diferenciado a las llamadas convencionales, y que puede ayudarte a ahorrarte algo de dinero a la hora de comunicarte con otras personas.

Pero no te asustes si escuchas la palabra protocolo, porque vamos a explicártelo sin tecnicismos y de manera que cualquier persona puede entender. Empezaremos explicándote qué es el VoIP y sus diferencias con el resto de las llamadas, y luego te diremos cómo funciona.

Qué es el VoIP

El término VoIP significa Voz sobre Protocolo de Internet, y se trata de un método con el que puedes hacer llamadas de voz a través de la red. Para eso, se toman el audio de lo que estás diciendo por el micrófono y se convierte en datos digitales, que se transmiten por la red a otro dispositivo donde se interpretan para que se escuche de nuevo la voz.

Esto quiere decir que es una alternativa a las llamadas telefónicas convencionales. Con la VoIP no se depende de la señal de las antenas o del cable del teléfono, sino que se depende de la cobertura de Internet que tengas para poder transmitir las llamadas. Esto tiene una parte negativa, y es que si hay una mala cobertura la llamada también perderá calidad.

Las llamadas VoIP suelen ser independientes de las telefónicas convencionales. Esto quiere decir que no las haces con el botón de llamar por teléfono de tu smartphone, sino que suelen ser a través de aplicaciones de terceros que incluyan la opción de hacer llamadas de voz. A día de hoy, casi todas las apps permiten hacerlo.

La mayor ventaja de estas llamadas en cambio es que no están sujetas a tu tarifa telefónica. Da igual que llamar de tu país a otro lejano tenga un coste si lo haces por el fijo o las llamadas convencionales de móvil, porque las de VoIP no tienen coste alguno a no ser que utilices una app que cobre por este servicio.

El término de VoIP realmente se refiere a los protocolos que facilitan estas llamadas, aunque popularmente usamos el nombre para referirnos a las llamadas en sí. Estas pueden realizarse a través de cualquier tipo de conexión, desde las redes LAN domésticas hasta las redes de datos móviles. Vamos, que puedes llamar tanto desde el ordenador como desde el móvil o una tableta, siempre y cuando tengas una app que lo permita.

En cuanto a las aplicaciones, como te hemos dicho, prácticamente todas las principales de mensajería ofrecen hoy en día esta opción, incluyendo WhatsApp o Telegram. En las apps identificas estas llamadas porque tienen el mismo icono del teléfono de la aplicación de llamadas convencionales. Sin embargo, al realizarse a través de la app móvil son llamadas VoIP.

Cómo funcionan las llamadas VoIP

Las llamadas de VoIP necesitan dos elementos para poder funcionar. El primero es tener acceso a una conexión de Internet en el dispositivo desde el que la vas a hacer. Y el segundo es tener una aplicación que integre la tecnología para poder realizarlas. También es necesario tener una entrada y salida de audio, como un micrófono para hablar por él y un altavoz para escuchar.

Lo único que pasa, es que cada aplicación suele aplicar estas llamadas de diferentes maneras. Esto quiere decir que ambas personas tendrán que estar utilizando la misma aplicación, ya que por ejemplo no puedes llamar desde Telegram a WhatsApp, tendría que ser desde Telegram a Telegram. También hay adaptadores que sirven para poder realizarlas con teléfonos convencionales.

Su funcionamiento es sencillo. Tú realizas la llamada al contacto que quieras a través de la aplicación que elijas, y esa aplicación convierte el audio de tu micrófono a señales digitales. Estas se envían a través de la misma aplicación por Internet, hasta que la del otro usuario recibe los datos y los traduce de nuevo a sonido, que es lo que esta persona escucha en su altavoz.

La manera en la que la app trata estos datos no es muy diferente a las videoconferencias que también se pueden realizar en muchas de estas aplicaciones. Se crean dos canales dentro de la llamada, uno para el audio que tú envías a esa persona y otro para el audio que ella te envía a ti.