Cómo Instalar Threads de Instagram en España y Europa: paso a paso en Android e iPhone

Vamos a explicarte cómo puedes usar Threads desde Europa, ahora que la red social de Meta para competir con Twitter ha sido lanzada. Se trata de un clon al que aun le faltan algunas opciones, pero promete ser muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que planea implementar el protocolo ActivityPub, el mismo que Mastodon.

Aunque su lanzamiento global ya ha sucedido, Threads aun no ha llegado a Europa. Posiblemente tarde un poco en hacerlo mientras se adapta a las legislaciones de privacidad, pero si no puedes esperar, te decimos ya cómo puedes probarlo.

Lo único que debes tener en cuenta es que de momento no podrás usar Threads desde el navegador, aunque si te envían un enlace sí que puedes abrir mensajes y perfiles. Lo que necesitas hacer para usarlo es instalar la app en Android o iOS con los procedimientos que te vamos a resumir. Nosotros vamos a resumirlo todo, sobre todo lo de iOS que es un poco más complejo.

Cómo instalar y usar Threads en Android

Threads no está disponible en la Google Play Store de España, ni tampoco la europea. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es descargar la APK de la aplicación, que está disponible en APK Mirror. Aquí, descarga la APK e instálala en tu móvil. Si no sabes qué versión es la tuya no te preocupes, ya que las que no son compatibles no podrás instalarlas. Es posible que necesitas darle a tu navegador permiso para instalar apps desde fuentes de terceros.

Una vez tengas instalada la app de Threads, tienes que activar un VPN para navegar con una ubicación de USA. Servirá cualquier VPN gratis, ya que esto sólo es para iniciar sesión, y una vez lo hagas ya podrás apagar o desinstalar la aplicación de VPN.

Cuando inicies la aplicación con la VPN activa, verás cómo Threads detectará tu perfil de Instagram si tienes la app activada. Sin embargo, puede que te de error al iniciar la sesión. Si es así, pulsa en la opción de Cambiar de cuenta para proceder a iniciar sesión desde cero.

Aquí, primero tienes que escribir el nombre y contraseña de tu cuenta de Instagram, ya que Threads está vinculado a esta red social, y los perfiles son unificados.

Una vez lo hagas, puedes escribir tus datos personales, como el nombre, una biografía o un enlace. Puedes escribirlo a mano o importarlo directamente desde Instagram para tener lo mismo que uses en esa red social. Después de esto, también tienes que elegir si quieres un perfil público o privado.

Tras estos dos pasos, ahora irás a una pantalla donde puedes seguir a usuarios de Instagram para leerlos también en Threads. Una vez pasada esta pantalla, irás a una de presentación en la que se te dice cómo funciona todo.

Y ya está, con estos sencillos pasos ya vas a poder empezar a utilizar Threads en España. Eso sí, recuerda que la aplicación no se actualizará, y que tendrás que ir instalando cada nuevo APK para seguir usándola.

Cómo instalar y usar Threads en tu iPhone

Para instalar Threads en tu iPhone, primero necesitarás tener una cuenta de Apple en USA. Si no tienes ninguna, puedes crearla desde el navegador utilizando una VPN que camufle tu país para que sea Estados Unidos. Regístrate en iCloud con una cuenta nueva indicando que vives en USA.

Ahora, tienes que cerrar sesión en tu iPhone con tu cuenta normal. Ten en cuenta que al hacerlo perderás tus tarjetas de Apple Pay, pero todo esto será solo temporal. Cuando cierres sesión, elige hacer copias de seguridad de todo para no perder ningún dato.

Una vez hayas cerrado sesión, ahora tienes que iniciar sesión con la cuenta de Estados Unidos que hayas creado. Simplemente escribe el correo con el que te registraste y la contraseña, y sigue todos los pasos.

Ahora, tienes que buscar y descargar la app de Threads desde la App Store. No es necesario que uses VPN ni nada, ya que detectará tu cuenta como de Estados Unidos. Si la acabas de crear, te pedirá que escribas una dirección postal y teléfono. Puedes usar una aleatoria que se genera en páginas como bestrandoms.com/random-address.

Una vez instales la app de Threads ya puedes cerrar sesión con tu cuenta de USA. Cuando lo hagas, inicia sesión con tu cuenta convencional. Tendrás un perfil distinto, pero la aplicación seguirá instalada. Y listo, ábrela e inicia sesión, y ya podrás empezar a utilizarla.

Solo recuerda que la aplicación no se actualizará, y que tendrás que ir repitiendo todo este proceso cada vez que salga una nueva versión.

