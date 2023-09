Stable Audio: qué es y cómo usarlo para crear música gratis mediante inteligencia artificial

Vamos a explicarte qué es y cómo usar Stable Audio, un sistema de inteligencia artificial generativa que es capaz de escribir música desde cero a partir de tus peticiones. Ya hemos visto que las IA están dominando la generación de texto e imágenes, y quizá la música sea una de las próximas fronteras.

Una de las características especiales de este servicio es que vas a poder probarlo y hacer hasta 20 composiciones de forma totalmente gratuita, y que viene de la mano de una empresa ya famosa en el mundo de la IA. Vamos a darte todos los detalles y los pasos a dar a continuación.

Qué es Stable Audio

Stable Audio es un sistema de inteligencia artificial para crear música desde cero a partir de descripciones. La manera de funcionar es como Midjourney o Stable Diffusion, tú tienes que describir lo que quieres y el sistema analizará tus palabras y utilizará su significado para crear música.

Esta herramienta ha sido creado por la empresa Stability AI, la misma empresa detrás de Stable Diffusion. De momento no es de código abierto, aunque aseguran que abrirán el código de futuras versiones que estén entrenadas con un diferente set de datos.

Stable Audio ha sido diseñado para crear música para cualquier uso, tanto comercial como no comercial. Cada vez que generas algo es totalmente único y diferente, y puede servir desde como un loop para alguna canción hasta para tener ideas de riffs que luego puedas desarrollar en una canción completa.

Esta inteliencia artificial no crea canciones completas, sino pistas de audio pequeñas pero que pueden utilizar uno o varios instrumentos. Los resultados no siempre son claros ni melódicos, todo depende de cómo sea el prompt que utilices para describir lo que quieres.

Stable Audio ha sido entrenado con la música del servicio AudioSparx, aunque buscan entrenar próximos modelos con otras fuentes. Lo que hace es analizar las palabras de tu prompt para entender lo que quieres, y luego generar música desde cero a partir de esa petición.

Este servicio es de pago, y su suscripción cuesta 12 dólares al mes. Sin embargo, solo por registrarte puedes usarlo gratis 20 veces con los créditos que se le dan a los usuarios nuevos, aunque con esta cuenta gratuita limitada el límite de la pista creada es de 45 segundos, y es solo para uso no comercial. Para tener 90 segundos y uso comercial tendrás que pagar.

Cómo crear música con Stable Audio

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web principal de Stable Audio, cuya dirección web es stableaudio.com. Una vez dentro, pulsa en Try it out para entrar en la página de registro, donde tendrás que crear una cuenta o iniciar sesión con alguna existente.

Ahora, lo único que tienes que hacer es escribir el prompt con el tipo de música que quieres obtener en el cuadro que hay en la columna de la izquierda. También tendrás la posibilidad de elegir el tiempo que quieres que dure. Cuando lo tengas, pulsa en el botón de la flecha hacia la derecha.

Al hacer esto, a los pocos segundos se generará un resultado en la columna de la derecha, y tendrás un botón de reproducción para poder escucharlo. También vas a poder descargarlo y valorar si te ha gustado o no te ha gustado el resultado.

Aquí, debes saber que cuanto más preciso y detallado sea el prompt mejores resultados tendrás. Nosotros hemos hecho pruebas con un prompt bastante ambiguo y el resultado no ha sido nada bueno, pero es cuestión de práctica.

En Xataka Basics | 14 alternativas gratis a Midjourney para crear tus imágenes con inteligencia artificial