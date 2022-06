Spotify Pie: cómo ver el gráfico con tus gustos musicales

Vamos a explicarte cómo puedes ver el gráfico con tus gustos musicales de Spotify, algo para lo que vamos a utilizar una herramienta de terceros llamada Spotify Pie. Esta tarta de Spotify te generará el típico gráfico circular con porciones como los de las tartas, cada una de un tamaño diferente dependiendo de los géneros musicales que más escuches.

La página está adaptada para verse en el móvil, por lo que en el navegador de tu PC de sobremesa no se verá bien a no ser que estreches su ventana a una proporción más parecida a la del móvil. Esta herramienta es de código abierto, y no utiliza géneros musicales genéricos, sino que te ofrece la información de los subgéneros que más escuches.

Crea tu Spotify Pie con la música que escuchas

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de Spotify Pie, cuya dirección URL es Huangdarren1106.github.io. Una vez hayas entrado dentro, pulsa en el botón de Login to Spotify para iniciar sesión en tu cuenta de Spotify a través de esta página web.

A continuación, tendrás que iniciar sesión con la cuenta de Spotify que quieras utilizar para obtener de ella los datos con los que componer tu gráfica de estadísticas. Simplemente escribe el nombre de usuario o correo electrónico y la contraseña de tu cuenta, o utiliza los otros métodos de autenticación.

Ahora, vas a tener que aceptar darle acceso a la aplicación a tus datos de escucha de Spotify. Le estarás dando acceso a todos tus datos de la música que escuchas, pero ten en cuenta que es a partir de estos datos que va a generar las estadísticas y la gráfica.

Y ya está. En cuanto le des acceso, en unos segundos tendrás tu gráfica con las estadísticas de la música que escuchas. Podrás ver la leyenda con todos los subgéneros que escuchas más, y luego arriba tendrás el gráfico circular con la proporción de cada uno de ellos. recuerda que si lo visualizas en una ventana horizontal, la gráfica se va a ver bien , está pensado para las ventanas verticales de los móviles.