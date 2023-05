Sorteo del Día de la Madre de la ONCE: cómo comprobar los números premiados online y en el móvil

Hoy se sortea el Extra del Día de la Madre de la ONCE, que en el día 7 de mayo va a sortear 17 millones de euros. Y nosotros vamos a decirte de forma breve cómo comprobar los números premiados, y que si has jugado puedas saber si te has llevado alguno de los premios.

Este es un sorteo con 100.000 números de cinco cifras y un número de serie entre el 1 y el 100. Además del premio gordo, en este sorteo extra también se repartirán 99 premios de 40.000 € a todas las series de un número de 5 cifras, así como 900 premios de 1.500 €, y otros premios menores a las terminaciones.

Cómo mirar el número premiado de la ONCE

Para comprobar tu número premiado del Extra del Día de la Madre, lo único que tienes que hacer es entrar en la web oficial de los Juegos de la ONCE, cuya dirección es juegosonce.es. En esta página, una vez se sepan los resultados verás un indicador con ellos.

Y si no ves este indicador o el banner del anuncio, puedes entrar directamente al apartado para comprobar los cupones, cuya dirección es juegosonce.es/comprobar-cupones. Aquí, verás los últimos sorteos que se han realizado, y podrás verificar los números.

También vas a poder hacer lo mismo desde la app oficial de Juegos ONCE, que está disponible para tu móvil. La puedes descargar gratis en Google Play para Android, y en la App Store para iOS, y en ella tendrás un apartado en el que te aparezcan los sorteos realizados.

Por último, recordar que el sorteo se realiza a las 20:55 horas, por lo que tendrás que esperar a que termine antes de que aparezcan los resultados.

