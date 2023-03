Simulador de la Declaración de la Renta 2022: qué es y cómo usarlo para saber si te sale a pagar o a devolver

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona el simulador de la Renta 2022, una herramienta online con la que vas a poder saber de forma anticipada si en la declaración te sale a pagar o a devolver. La campaña se llama Renta 2022 porque corresponde al pasado año fiscal, aunque estemos en 2023. Tal y como te dijimos en nuestro calendario de la Renta 2022, la campaña empezará el 11 de abril.

Empezaremos este artículo explicándote primero qué es este simulador, para que entiendas qué puedes hacer y esperar de él. Y luego, pasaremos a explicarte paso a paso cómo puedes entrar en él y cómo puedes utilizarlo, aunque luego el ir rellenando tus datos ya dependerá de ti.

Qué es el simulador

La declaración de la Renta es algo por lo que pasamos todos los años, y la gran duda es siempre la de saber si te va a salir a pagar o a devolver. Este resultado depende de algunas variantes, y lo que pretende este buscador es permitirte escribir tus datos y saber un resultado final para tener una idea de cómo va a salir la declaración.

Es un simulador no vinculante, lo que quiere decir que puedes hacer todas las pruebas que quieras con él. El resultado no afecta al borrador de la Renta en ningún momento, ni Hacienda va a tener en cuenta las cosas que escribas en él. Simplemente puedes escribir tanto tus datos como los de otras personas para saber los resultados que van a tener.

Y un ejemplo de que no es un certificado vinculante y que ninguno de los datos que escribas se va a vincular a ti, no necesitarás identificarte con el certificado digital ni ningún otro método. Sin embargo, esto también tiene algo negativo, y es que no se van a cargar los datos que Hacienda tiene sobre ti, sino que vas a tener que escribirlos a mano.

Para escribirlos a mano, puede ser útil revisar tus datos fiscales, un proceso que sí es más importante y vinculante. El simulador no es algo que necesites usar si no quieres, simplemente es una herramienta que tienes a tu disposición por si te hiciera falta, o si estás dudando en algún punto de la declaración y quieres saber cómo afecta al resultado final.

Cómo usar el simulador de la Renta 2022

Para entrar al simulador, simplemente tienes que ir a la web de la campaña de la Renta 2022 de la Agencia Tributaria. Para ello, entra en la dirección sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html. En esta página se te mostrarán los trámites que están disponibles, y tienes que pulsar en la opción Renta Web Open Simulador que te aparece en el apartado Ayuda, que tienes justo abajo del todo.

Si no vieras la opción, también puedes entrar directamente por este enlace. Y una vez dentro de la web, tienes que elegir crear una nueva declaración o cargar una que ya hayas creado. Si es la primera vez en usar el simulador tienes que crear una declaración nueva. La opción de cargar es porque lo que hagas en el simulador lo puedes guardar para seguir después.

Esto te llevará directamente a la página en blanco del simulador. En primer lugar, accederás a la página de los datos identificativos. En ella, debes escribir tus datos personales, los de tu cónyuge si tuvieras, y los de tus hijos o personas mayores discapacitadas a tu cargo. Tras rellenarlo, debes pulsar en el botón Aceptar que tienes abajo del todo.

Esto te va a llevar a la página del borrador que vas a simular. Todos los campos de la declaración están en blanco, y dependiendo de tu situación civil u otros aspectos del año anterior puede haber opciones diferentes para declaración conjunta o individual. Aquí, tienes que ir pulsando en cualquiera de los números del borrador para ir rellenando los datos.

Cuando pulses en alguno de los números, irás a la página donde puedes rellenarlos con tus datos fiscales. Los apartados que debes rellenar manualmente tienen el icono de un lápiz, mientras que otros se rellenarán solos a partir de tus otros datos mediante fórmulas matemáticas.

Y ya estarás en marcha. A partir de ahora, lo que tienes que hacer es ir rellenando todos los datos de la declaración, y luego podrás ver los resultados. Arriba, también tendrás las opciones de Validar y Guardar, y si los guardas podrás reabrirlo luego cuando quieras con la opción de carga del principio.