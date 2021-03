Se me ha roto la pantalla del móvil, ¿y ahora qué?

Horror, tu móvil ha sufrido un accidente y su pantalla se ha roto. Evidentemente, lo que tendrás que hacer es llevarlo a alguna empresa de reparación para solucionar el problema. Sin embargo, llevarlo tal cual puede ser peligroso, ya que la gente de esa empresa podría acceder a los datos de tu dispositivo.

Por eso, vamos a dividir este artículo en tres partes. Primero te daremos algunos consejos para proteger tus datos haciendo copias de seguridad. Luego, te explicaremos cómo restablecer tu móvil para que los datos no sigan dentro cuando se vaya a reparar, y puedas proteger tu privacidad. Y luego, te hablaremos sobre dónde llevarlo a reparar.

Primero, haz copia de seguridad

En el caso de que todavía puedas usar la pantalla, lo primero que debes hacer antes de llevar el móvil a cualquier sitio es proteger tus datos de manera que el reparador que vaya a acceder a él no pueda verlos. Esto significa copiar los datos y borrarlos del dispositivo.

Para copiar los datos del móvil, lo mejor es hacer una copia de seguridad de todo el dispositivo tal y como te hemos explicado varias veces. Aquí, cada aplicación va a tener su sistema de copia de seguridad, y tendrás que ir a ellas para irlos activando. Sobre todo en el caso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, o los contactos.

En el caso de que la pantalla del móvil no se pueda utilizar, entonces lo mejor es conectar tu dispositivo al PC. En el caso de Android, podrás acceder a datos como las fotografías, que pueden ayudarte bastante. En el caso de iOS, todo se mantiene bastante sincronizado, o sea que no hay muchos más problemas. Si tienes root podrás usar apps de terceros, como Titanium Backup o Migrate, pero esto es algo que habrás tenido que instalar con antelación.

Tienes que resetear el móvil

Y la razón por la que debes hacer la copia de seguridad es porque debes resetear tu móvil antes de enviarlo a reparar. Si la pantalla de tu móvil funciona, aquí tienes los pasos para restablecer tu móvil a sus valores de fábrica, que viene a ser borrar todo lo que hay dentro de él apra que quede recién instalado.

En el caso de Android, debes entrar en los ajustes, allí a la sección de Sistema, y desplegar las opciones avanzadas para entrar en las Opciones de recuperación. Allí dentro es donde verás la opción de Volver al estado de fábrica, y si la capa de personalización de tu fabricante no te muestra la opción en este sitio, puedes usar el buscador para acceder a ella.

Y si tienes un iPhone, debes entrar en los ajustes, y en la sección General. Allí, dentro, casi abajo del todo vas a ver la opción de Restablecer, donde podrás elegir borrar todos los contenidos y ajustes para que quede como un móvil recién comprado.

Si la pantalla táctil de tu móvil no funciona, en Android deberás hacer un hard reset. Primero apaga el móvil, y luego enciéndelo pulsando a la vez el botón de encendido y el de bajar volumen. Entrarás en las opciones internas de Android, donde te podrás manejar con los botones de volumen y de apagado, donde tienes que elegir la opción de Wipe data and caché.

En el caso de tener un iPhone, la forma de proceder depende del sistema operativo. Con macOS Catalina y posteriores puedes buscar tu móvil desde el Finder, pero en otras versiones anteriores y Windows debes descargar iTunes. Desde ahí, podrás elegir tu iPhone, y en las opciones que te vas a encontrar verás el botón de Restaurar iPhone, algo para lo que no necesitarás entrar en el dispositivo.

Opciones para llevarlo a reparar

La manera más segura de asegurarte de que el móvil queda perfectamente reparado es enviarlo al servicio técnico oficial. Estos tienen reparadores que están especializados en la marca de tu dispositivo, y se asegurarán de tenerlo perfectamente arreglado. Eso sí, estos servicios suelen ser bastante caros en comparación con otros, aunque todas las piezas de recambio serán originales.

También puedes recurrir a tiendas de reparación no oficiales. En todas las ciudades hay algunas tiendas especializadas en reparar los móviles, y suelen ser mucho más económica. Sin embargo, el que se usen las piezas oficiales o la calidad del resultado dependerá de cada tienda, no es lo mismo esa desconocida de tu barrio que una gran cadena como The Phone House o BeMovil.

Aquí, la recomendación es que si tu móvil es nuevo y caro mejor que vayas al reparador oficial, ya que si has invertido una gran cantidad de dinero en tu dispositivo posiblemente prefieras que la reparación sea lo más fiable posible, y realizada por los profesionales de la misma empresa. En el caso de que el móvil sea viejo o no te importe tanto que el resultado no sea de 10, entonces te ahorrarás bastante dinero con tiendas de terceros.

Si tu móvil tiene algún tipo de seguro, también puedes aprovecharlo para que te lo reparen gratis. Y si lo prefieres y eres una persona habilidosa, puedes intentar repararlo por tu cuenta. Hay páginas como iFixit donde te explican cómo hacerlo y los materiales que vas a necesitar.