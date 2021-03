Samsung TV Plus: qué es, cómo funciona y qué canales ofrece

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Samsung TV Plus, el servicio de contenidos gratuitos que integran las televisiones inteligentes del fabricante coreano. Se trata de un servicio preinstalado en los propios televisores, y que no requiere de registros ni de dar datos para poder consumir los canales que integra.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente este servicio y algunas de sus características. Ya verás que es muy fácil de entender. Luego, te explicaremos brevemente parte del funcionamiento, y terminaremos con una lista de los canales que ofrece actualmente.

Qué es TV Plus

TV Plus es un servicio gratuito de entretenimiento creado por Samsung. Se trata de un servicio que está integrado dentro de las Smart TVs del fabricante. Se trata de un servicio que no necesita tener ningún tipo de dispositivo externo, ya que está instalado directamente en el televisor, algo que hace que tampoco haya que bajar nada.

TV Plus es un servicio de modalidad gratuita que obtiene beneficios mostrando anuncios en su contenido. No requiere de ningún tipo de registro, por lo que no vas a tener que crearte una cuenta ni introducir tus datos bancarios. En vez de tener una cuenta de usuario, el contenido está vinculado directamente a tu televisor.

Al ser una función integrada, no vas a poder eliminar TV Plus del televisor. Sin embargo, tampoco se te va a obligar a utilizarlo, estará ahí para que puedas acceder cuando quieras o lo necesites. Se te mostrará al encender la tele, pero también podrás acceder directamente desde la barra de apps que hay en la interfaz de tu televisor. Es como una aplicación más además de las que puedas decidir instalar.

TV Plus, como te diremos al final, ofrece una serie de canales gratuitos para que tengas acceso a horas de contenido. Este número de canales va aumentando con el tiempo, por lo que es recomendable revisarlo de vez en cuando para ver si han añadido alguno con temáticas que te gusten.

Cómo usar TV Plus

Vas a poder acceder a TV Plus en cualquier momento desde el menú de aplicaciones del televisor. Con solo hacer click con el mando o accionar su aplicación, entrarás dentro y podrás empezar a disfrutar de su contenido.

También puedes entrar en la Guía del servicio para ver las emisiones en directo o lo que viene después. Para acceder a ella, tienes que pulsar en el botón CH del mando One Remote Control de Samsung. Y si tienes un mando estándar, puedes hacerlo pulsando en el botón Guide que haya en él. En el botón CH podrás pulsar hacia arriba o hacia abajo para ir cambiando de canal.

En TV Plus también verás una sección llamada Recomendados, en la que Samsung aprovecha para recomendarte los canales y contenidos más populares del servicio. El servicio te va a permitir borrar canales que no veas o no te interesen. Para ello, entra en la lista de canales y elige la opción de Editar canales, donde podrás quitar los que no quieras tener.

Qué canales ofrece Samsung TV Plus

A continuación te dejamos la lista completa de canales de este servicio actualizada a día 10 de marzo del 2021. En total, actualmente son 42 canales con contenidos musicales, de películas, de entretenimiento, noticias y series infantiles.