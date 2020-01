Resumen PS4 de 2019: cómo hacer tu resumen anual en PlayStation 4

Vamos a explicarte cómo conseguir tu resumen anual de PlayStation 4 de 2019, de forma que puedas saber cómo ha sido tu año jugando a la consola de Sony. Por lo general este tipo de resumenes los solemos encontrar en diciembre, pero Sony ha decidido esperar hasta mediados de enero para permitirte saber el tuyo.

Para acceder a este resumen tienes que entrar en la web habilitada por Sony para ello. Para poder acceder al resumen, tu cuenta debe ser de uno de los países donde está accesible, como España, y deberás haber jugado más de 10 horas durante todo el 2019, o te aparecerá una ventana de error.

Consigue tu resumen de PS4 de 2019

Como te hemos dicho, lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de playstation.com/es-es/campaigns/2019/wrap-up. Una vez dentro de ella, escribe el correo y contraseña con los que entrar a tu cuenta de Sony, esa que estés utilizando en la consola.

Cuando inicies sesión, te aparecerá una pantalla donde se te informará de que el resumen está disponible, o se te dirá lo contrario. Si tienes el resumen disponible, pulsa sobre el botón azul con tu nombre de usuario para proceder a ver toda la información que ha preparado Sony para ti.

Lo primero que vas a ver es una pantalla en la que se te dirá a cuántos juegos has jugado en 2019, y cuáles han sido los juegos más utilizados. Se te va a decir también cuántas horas has invertido en cada uno de ellos.

A continuación, se te dirá cuál ha sido el género al que más has jugado, mencionando también el total de juegos, trofeos y horas que has pasado en este género concreto.

Para acelerar un poco el artículo, vamos a saltarnos ahora alguna pantalla. Tras decirte tu género más jugado, la página te dirá el total de horas que has pasado jugando en tu PlayStation 4. Cuando pases de esta pantalla, irás a otra en la que se te darán datos de lo que has hecho durante todas esas horas. Se te dirá cuántas de ellas has pasado jugando online, jugando de un tirón o utilizando la realidad virtual, y se te sumarán las horas para decirte la equivalencia en días.

Tendrás varias pantallas más con más información variada donde podrás saber el número de trofeos que has ganado, o el número de juegos gratuitos de PlayStation Plus que has bajado al mes. También se te dirá que Sony ofreció un total de 36 juegos gratis a sus suscriptores durante el año pasado, y sabrás a qué juego de PlayStation Plus jugaste durante más horas.

Y llegarás al final del resumen, en el que se te dará un título dependiendo de cómo hayas jugado en este 2019. Hay varios títulos diferentes, y cada uno de ellos dependerá de tus características al jugar. En esta pantalla tendrás botones para compartir tu resumen en Facebook y Twitter, y también un botón para canjear los premios que se te dará por hacerlo.