Vamos a explicarte qué son los CDN y por qué si se caen puede caerse medio Internet, que es lo que ha pasado en eventos como la caída de Fastly este 8 de junio del 2021, donde por unos momentos servicios como Amazon, Reddit, Twitch o Spotify dejaron de funcionar. Esto es debido no a un error en las páginas, sino al sistema de distribución de contenido que usan.

El término CDN no te tiene que sonar de nada. Es una de esas cosas que forman parte de la estructura de las páginas web que visitas, pero que de cara al usuario final no son visibles. Sin embargo, si estas redes tuvieran un problema, entonces sí que notaríamos las consecuencias. Vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla para que entiendas de qué se trata, y así sepas el por qué sus posibles errores tienen tanto impacto.

Qué es un CDN

Internet es gigantesco, y cada día millones de personas se conectan a determinadas páginas web para consumir contenidos. ¿Te imaginas el caos que sería que todos se conectasen a los mismos servidores desde cualquier parte del mundo? Habría colapsos, y los usuarios que viviesen más lejos de los servidores tendrían una velocidad bastante inferior.

Una CDN (Content Delivery Network o Red de Distribución de Contenido en español) es la solución a este problema. Se trata de un conjunto de servidores que están ubicados en diferentes partes del mundo, y que tienen copias locales de los cientos o miles de contenidos que tiene la web principal, como por ejemplo imágenes, vídeos, música, documentos, archivos web, etcétera.

La idea es que los servicios más grandes e importantes, puedan tener los contenidos de su web copiados en diferentes servidores que están repartidos en todo el mundo, y que por lo general estén alejados geográficamente. Con esto, todos los usuarios finales tendrían un servidor físicamente cerca de ellos, lo que haría que pudieran acceder a los contenidos todos de una forma más eficiente.

Estos servidores de distribución de contenido consiguen un mejor balanceo de la carga de tráfico web a la que están sometidos los servidores, que es lo que mejora la eficiencia. Esta, se nota tanto en los servidores que alojan los contenidos como en los enlaces que interconectan las distintas secciones de la red. Con estas CNDs, se eliminan los posibles cuellos de botella cuando la gente entra a una página y se reducen la latencia y la velocidad de acceso.

Imagínate que entras en YouTube para ver un vídeo que está alojado en Estados Unidos. Si todos los que queréis ver el vídeo entráis a los mismos servidores, posiblemente hubiera muchos atascos a la hora de recibirlo. En lugar de esto, el contenido de Twitch se aloja en diferentes servidores, y a ti se te sirve el contenido desde el servidor que tengas más cerca geográficamente. Así, el tráfico de Internet no tiene que viajar tan lejos, y los servidores a los que entras están menos congestionados.

Las redes CDN suelen ser de terceros, lo que quiere decir que las administran empresas especializadas en ellos. Esto quiere decir que una página web puede tener sus servidores alojados en determinados servidores, incluso de terceros como los AWS de Amazon. Pero además de estos servidores contratados, también contrata redes CDN que tengan servidores en diferentes países, donde se hacen copias de parte de los contenidos que tienen.

Cómo afectan los CDN a Internet

Al final, la mayoría de los principales servicios que hay en Internet utilizan CDNs para repartir sus contenidos más pesados, y agilizar el acceso a ellos desde diferentes partes del mundo. Si yo me conecto a Spotify desde España, posiblemente no me conecte a sus servidores cercanos para usar todo el contenido, sino que me conecto a la CDN más cercana para obtener todos los archivos o los más principales, y que así pueda acceder a ellos lo más rápido posible.

El problema es que si una red CDN falla, medio Internet se queda caído como si hubiera sido un fallo de los servidores centrales. Ten en cuenta que si el servidor cercano al que te conectas está caído, todo el contenido que se supone que obtienes desde él no está disponible, y a efectos prácticos es como si la web en sí estuviera caída.

La razón por la que muchos servicios se caen a la vez si falla un único servicio CDN es que, como en muchas cosas en Internet, el mercado está dominado por unos pocos grandes servicios en los que delegan las principales webs del mundo. Así, cuando el 8 de junio del 2021 las CDN de Fastly tuvieron problemas todos los servicios que lo usan para distribuir sus contenidos quedaron inoperativos, como Amazon, Twitch, Reddit, etcétera.