Qué cable HDMI elegir para usar con tu PS5 o Series X

Vamos a explicarte brevemente qué cable HDMI es recomendable usar en una PS5 o en las Xbox Series X, de forma que puedas exprimir al máximo el potencial de tus consolas. En parte, esta elección puede depender también de si tu televisor puede sacarles el máximo provecho, pero si te has comprado un televisor perfecto para las consolas de nueva generación, no querrás que luego sea como si nada por no haber elegido correctamente el cable HDMI.

Tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X están preparadas para intentar ofrecernos resoluciones 4K a 60 FPS, e incluso alcanzando tasas de refresco de 120 FPS en algunas ocasiones, y las consolas también prometen poder reproducir contenido multimedia a 8K. Pero para poder disfrutar de esto, no sólo vas a necesitar tener una televisión compatible con estas resoluciones y tasas de refresco, también tendrás que haber elegido un cable adecuado para conectar la consola a la tele.

Aquí, debes saber que las consolas suelen venir con estos cables en la caja. Sin embargo, puede que en alguna ocasión necesites comprar otro cable HDMI, y es ahí donde pueden surgir las dudas a la hora de elegir el adecuado.

Eligiendo un cable HDMI para tu consola Next Gen

Lamentablemente, elegir el mejor cable HDMI para tu consola no es tan fácil como bajar al bazar de tu pueblo o comprar el más económico, ni tampoco abrir una tienda online y elegir el que mejores reseñas tenga. Tienes que elegir un cable con especificaciones suficientes como para poderle transmitir al televisor toda la información que necesita para reproducir el contenido de la consola en las resoluciones y tasas de refresco a las que la consola lo ejecuta.

Como te hemos explicado en alguna ocasión, hay varios tipos de HDMI. Como pasa con los principales estándares, el HDMI ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y se han ido lanzando nuevas versiones que han ido mejorando las prestaciones de las versiones anteriores. Y es importante que te fijes en la versión de HDMI que tiene el cable que vas a comprar para que sea el adecuado.

El cable que debes comprar para consolas de nueva generación es el HDMI 2.1, que actualmente es la última versión del estándar que se ha lanzado. Estos cables permiten enviarle a la tele resoluciones de hasta 8K a 120 Hz. Por lo tanto, si en el futuro quieres reproducir películas a esa resolución o quieres aprovechar esos juegos que pueden jugarse a 120 FPS, este es el HDMI que vas a necesitar comprar.

Si tienes un HDMI 2.0 no podrás aprovechar todo el potencial de la consola. Sí, permite entregar resoluciones 4K a 60 Hz, lo que te permitirá jugar a 4K y 60 FPS. Esto te va a servir para la inmensa mayoría de juegos, pero esos que estén mejorados y consigan llegar hasta los 120 FPS no podrán ser disfrutados. Por mucho que la consola los mueva a 120 FPS y que tu tele o monitor tengan 120 Hz para ser compatible con esas tasas de refresco, el cable no será capaz de enviar esa velocidad de tasa de refresco.

Los cables de generaciones anteriores a esta no te van a servir. Ten en cuenta que la inmediatamente anterior, la 1.4, a 4K sólo ofrece 24 Hz, por lo que los juegos a esa resolución sólo funcionarán a 24 FPS, que es algo muy escaso para poder disfrutarlos.

Por eso, te recomiendo que te fijes siempre en la versión del HDMI que te compras, y que si estás en una tienda y no localizas el número de versión no lo compres, porque a lo mejor es una versión muy inferior a la que necesitas.